เซอร์ไพรส์! เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นอะไรกัน หน้าคล้ายกันมาก

เต้ นันทศัย ไขข้อสงสัยทำไมใช้นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เผยเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ดีใจได้ร่วมงานละครเป็นครั้งแรก หยอกล้อหน้าตาที่คล้ายกันมากกว่าพี่น้องแท้ ๆ
แฟนคลับหายข้องใจไปตาม ๆ กัน สำหรับนักแสดงและนายแบบชื่อดัง เต้ นันทศัย ที่ล่าสุดออกมาไขข้อสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว taekopman369 เกี่ยวกับนามสกุล พิศลยบุตร ที่เจ้าตัวใช้อยู่นั้น ไปพ้องกับนามสกุลของนักแสดงสาว กบ พิมลรัตน์ จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ล่าสุด เต้ นันทศัย ได้โพสต์ภาพคู่กับ กบ พิมลรัตน์ ด้วยบรรยากาศที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมแคปชั่นเฉลยความสัมพันธ์ว่าทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน โดยระบุข้อความว่าเจ้าตัวดีใจมากที่ได้มีโอกาสเจอกับน้องสาว พร้อมชวนแฟน ๆ ให้ช่วยกันติดตามชมละครเรื่องรักแสนล้านไมล์ เป็นครั้งแรกของทั้งสองที่ได้มาร่วมงานแสดงในละครเรื่องเดียวกัน แม้ในบทละครจะไม่มีฉากที่ได้เข้าด้วยกัน แต่ก็ยังภูมิใจที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้
“หลายคนสงสัยและถามผมว่า ผมกับน้องกบทำไมนามสกุลเดียวกัน ‘พิศลยบุตร ‘เราเป็นอะไรกัน? เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับผม ดีใจที่ได้เจอกันนะครับน้องสาว ได้ร่วมเล่นละครด้วยกันครั้งแรกเลย แต่ในเรื่องไม่ได้เจอกันนะครับ5555 ฝากติดตามละครของเราเรื่องนี้ด้วยนะครับผม #รักแสนล้านไมล์ @kobpimolrat”
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ฝั่งของ กบ พิมลรัตน์ ก็ไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับพี่ชายสั้น ๆ แต่แฝงไปด้วยความรักว่า “รักพี่เต้” ฝั่ง เต้ นันทศัย ตอบกลับว่า “เลิฟ ๆ ครับน้องกบ” จากนั้นนักแสดงสาวตอบกลับว่า “เอาดีๆ พี่ยังหน้าคล้ายหนู มากกว่าพี่น้องแท้ ๆ หนูอีกนะคะ” ด้านหนุ่มเต้คอมเมนต์กลับว่า “จริงครับน้อง พี่กับพี่ชายแท้ ๆ หน้าไม่เหมือนกันเลยครับผม”
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