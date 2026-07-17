สุขภาพและการแพทย์

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:03 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:03 น.
หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ กินคลีน-ออกกำลังเป็นประจำ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและสมอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ ระบุว่า ตื่นขึ้นมาก็เป็นอัมพาต … เขาบอกอย่างนั้น

ไม่เคยคิดว่า ชายผู้ออกกำลังกายเป็นประจำ กินคลีน พยายามนอนให้เต็มอิ่ม (ยกเว้นวันที่ดูบอล) ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลูกสาววัยที่น่ารักมากและครอบครัวเราเพิ่งไปฉลองวันแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วจะเป็น stroke

ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แสงไฟข้างในสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องมอนิเตอร์ส่งเสียง “ปี๊บ…ปี๊บ…” พยาบาลเดินไม่หยุด แต่หน้าหอผู้ป่วยกลับมืดกว่าเสมอ มันจะมีโต๊ะไม้ตัวเดิมที่ตั้งอยู่มานานกว่ายี่สิบปี โต๊ะตัวนั้นไม่ได้มีความสำคัญทางการแพทย์ แต่มันรับน้ำหนักของความทุกข์จากญาติมาแล้วนับไม่ถ้วน

ภรรยาหลายคนเคยนั่งร้องไห้ตรงนั้น ลูกหลายคนเคยยืนมองพ่อผ่านกระจกในเวลาห้ามเยี่ยม และทุกคนล้วนมีคำถามเดียวกัน “เขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหม” … “คนที่ป่วย กับ คนที่อยู่ข้างหลัง ใครปวดใจกว่ากัน” คำถามนี้ตอบยากสุด ๆ

มีครั้งหนึ่งผมเคยดูแลชายคนหนึ่งที่ไม่เคยรักตัวเองเลย สูบบุหรี่ ดื่มหนัก ทำงานหนัก ไม่เคยตรวจสุขภาพ วันที่เขาเป็นอัมพาต เขากลับไม่เสียใจ “คนเราก็ต้องป่วยสักวัน” เขาพูดแบบนั้น แต่เมื่อภรรยาเดินเข้ามาจับมือ เมื่อลูกเดินเข้ามาเรียก “พ่อ” เขาร้องไห้ ไม่ใช่เพราะขาขยับไม่ได้ แต่เพราะเพิ่งรู้ว่าคนที่กำลังจะล้ม ไม่ใช่แค่ตัวเขา ทั้งครอบครัวกำลังจะล้มไปพร้อมกัน

กลับมาที่นักธุรกิจหนุ่ม ที่ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยม “คุณมีโรคประจำตัวไหม” , “ไม่มีครับหมอ” , “การนอนและออกกำลังหละ” , “ผมนอนได้เต็มอิ่ม และออกกำลังกายที่คิดว่าเกินมาตรฐานของคนวัยเดียวกันแน่ แน่” เค้ายิ้มอย่างภูมิใจระคนสังสัยว่า แล้วทำไมถึงเกิด stroke หละ

“แล้วการสังสรรค์ .. หมอหมายถึง การแบบดื่มแอลกอฮอล์” , “ก็ ตามโอกาสสังคม … อืม ประมาณ 3-4 วันครั้ง ก็มันสังคมอะหมอ ทำงานทำธุรกิจ… ” ระหว่างที่ถาม … สัญญาณเตือนจากเครื่องวัดการเต้นของหัวใจ ปี้บ ปี้บ เหลือบไป ก็เห็นหัวใจเต้นพริ้ว … นี่เป็นครั้งแรกที่จับได้ เพราะไม่มีอาการมาก่อน

“นั่น AF อ้อ จับตัวได้ละ” ผมพูดเบา ๆ “ผู้ร้ายที่ทำให้คุณเป็นอัมพาต” เขามองหน้าผม “แต่ผมไม่ได้ดื่มหนักตลอดนะหมอ…” ก่อนจะเงียบไปครู่หนึ่ง “อ้อ…ก่อนเป็นสองวัน มีงานเลี้ยงส่งหัวหน้า ดื่มหนักกว่าปกติ” ผมพยักหน้า

มีภาวะหนึ่งที่แพทย์เรียกว่า Holiday Heart Syndrome การดื่มแอลกอฮอล์แบบรวดเร็วและปริมาณมาก หรือ binge drinking สามารถกระตุ้นให้เกิด AF ได้ภายในประมาณ 24–48 ชั่วโมง แม้ในคนที่ไม่เคยมีโรคหัวใจมาก่อน และ AF ก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง

ในใจผมแอบคิดประโยคหนึ่ง งานเลี้ยงส่งหัวหน้า… เกือบกลายเป็นงานส่งตัวเองออกจากชีวิตเดิม อาจารย์ผละจาก คนไข้ หนุ่มนักธุรกิจ เดินออกมาคุยกับภรรยา อธิบายเรื่องกายภาพบำบัด อธิบายเรื่องการฟื้นตัว เธอฟังเงียบ ๆ ก่อนถามคำถามที่ยากที่สุด “เขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะ”

ผมไม่ได้ตอบทันที เพราะความจริงคือต่อให้วันหนึ่งเขาเดินได้ พูดได้ กลับไปทำงานได้ ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว โรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ทำลายแค่เซลล์สมอง แต่มันแบ่งชีวิตออกเป็นสองช่วง ก่อนวันนั้นกับหลังวันนั้น

อาจารย์เพิ่งไปงานหลอดเลือดสมองมา เวลาเราไปงานประชุม เราก็คุยกันเรื่องโรคต่าง ๆ อัมพาตที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที แบบเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตของคนคนนึง เปลี่ยนอนาคตและความฝัน เชื่อไหม 1/4 หรือ 25% เกิดจาก หัวใจเต้นผิดจังหวะนี่แหละ และครึ่งนึงของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คนไข้จะไม่รู้ตัว ไม่มีอาการอะไรเลย และการดื่ม alcohol นี่เป็นปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะหากดื่มแบบเมามายเร็ว ๆ หรือ ที่เรียกว่า binge จะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ใน 24 ชั่วโมง และก็ทำให้เกิด stroke ได้ในบางคน

นพ.สุรัตน์ ทิ้งท้ายว่า เรามีความเสี่ยงตลอดเวลา บางอย่าง เรารู้ เราดูแลได้ดี แต่ก็อาจจะพลาดอีกอย่าง คงไม่เป็นเราหรอกน่า… คำพูดที่ได้ยินบ่อย แล้วมันก็มักจะพลาดเสมอ ชีวิตก็เป็นแบบนี้ โรค อุบัติเหตุ มันหาช่องโหว่ตลอดเวลา เมื่อเราพลาดมันก็มา ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะครับ ไม่รักตัวเอง ก็คิดถึงคนที่รักคุณละกัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:03 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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