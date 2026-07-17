เปิดปมระบบไฟโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใช้ไฟเพิ่มแต่ยังไม่พร้อมให้ กฟน. ตรวจ
ผบช.น. เผยโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ขอเพิ่มขนาดไฟฟ้าแต่เลื่อนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานปมไฟโอเวอร์โหลดก่อนเกิดเพลิงไหม้
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ว่าจากการสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของร้าน
ตามคำแถลง เดิมทีโรงเบียร์แห่งนี้ขอใช้ไฟฟ้าขนาด 30/100 ต่อมาทางร้านมีปริมาณการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและยื่นเรื่องขอขยายขนาดการใช้ไฟฟ้า แต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงจะเข้าไปตรวจสอบระบบภายในร้าน ทางร้านกลับแจ้งว่ายังไม่พร้อมให้เข้าตรวจและขอเลื่อนออกไป
จากพฤติการณ์ดังกล่าว ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าทางร้านอาจมีการต่อเติมหรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าภายในเอง ก่อนจะเกิดภาวะไฟฟ้าเกินพิกัดจนนำไปสู่การลัดวงจรและเพลิงไหม้ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวทางการสอบสวนของตำรวจ ยังไม่ใช่ข้อสรุปทางวิศวกรรมหรือผลพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริง
พนักงานสอบสวนยังต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รวมถึงเอกสารจากสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อนำมาประกอบสำนวนก่อนชี้ชัดว่าระบบไฟฟ้าเป็นต้นเหตุจริงหรือไม่ และใครต้องรับผิดชอบ
ด้านผลการตรวจร่างผู้เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ มีรายงานว่าตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างผู้เสียชีวิตบางราย ซึ่งเป็นประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเช่นกัน ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตในลักษณะใด
ทั้งนี้ ตำรวจนครบาลเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกเรียกในสื่อว่า “หมวดนัท” โดยกระบวนการทางกฎหมายยังอยู่ในชั้นสอบสวน ยังไม่มีการตั้งข้อหาหรือคำพิพากษาจากศาลแต่อย่างใด ผู้ที่ติดตามคดีนี้ควรรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้
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