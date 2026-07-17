ข่าวการเมือง

ที่ประชุมมีมติ “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” พ้นประธาน กสทช. หลังมีคุณสมบัติต้องห้าม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 11:38 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นประธาน กสทช. หลังมีคุณสมบัติต้องห้าม จากที่โดนร้องเรียนว่ารับรายได้หลายทาง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่มีนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 7 เป็นประธานกรรมการสรรหา โดยได้หาชี้ขาดคุณสมบัติของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

ภายหลังมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย

ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ร้องเรียนระบุว่า นพ.สรณ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เช่น ตามมาตรา 8 (3) ประกอบมาตรา 26 เนื่องจากเมื่อได้รับคัดเลือกเป็น กรรมการ กสทช. แล้ว ยังรับเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ และทำงานตรวจรักษาคนใช้ในโรงพยาบาล จึงมิได้ทำงานเต็มเวลาในการเป็น กสทช. หรือถูกร้องเรียนว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 (2), (3) เพราะภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ กสทช. และได้รับแจ้งจากประธานวุฒิสภาให้ลาออกจากสถานะหรือตำแหน่งตามมาตรา 8 (2), (3) แต่นพ.สรณ ไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี) และยังไม่เลิกประกอบอาชีพอิสระที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กสทช. ในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด เป็นต้น

โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่า นพ.สรณ มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 18 (2) พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่ง กสทช.

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 11:38 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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