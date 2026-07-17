ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026

เช็กอันดับโลก สถิติเจอกัน และ 11 ตัวจริงคาดการณ์ ก่อนฝรั่งเศสดวลอังกฤษ ชิงเหรียญทองแดงฟุตบอลโลก 2026 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 04.00 น. ที่ไมอามี สเตเดียม
ฟุตบอลโลก 2026 เดินทางมาถึงนัดชิงอันดับ 3 ทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับทีมชาติอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 04.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ) ที่สนามไมอามี สเตเดียม เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา แฟนบอลไทยรับชมสดได้ทาง Monomax และ Monomax Sports TV หมายเลข 29
ฝรั่งเศสเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยฟอร์มที่ดุดัน ทีมของโค้ชดิดิเยร์ เดชองส์ ครองแชมป์กลุ่ม I แบบไร้พ่าย ชนะเซเนกัล 3 ต่อ 1 ชนะอิรัก 3 ต่อ 0 และชนะนอร์เวย์ 4 ต่อ 1 จากนั้นเอาชนะสวีเดน 3 ต่อ 0 ในรอบ 32 ทีม เอาชนะปารากวัยด้วยจุดโทษ 1 ต่อ 0 ในรอบ 16 ทีม และเอาชนะโมร็อกโก 2 ต่อ 0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่เมืองบอสตัน รวมยิงไปแล้ว 16 ประตูใน 6 นัดแรก ก่อนจะสะดุดในรอบรองชนะเลิศ แพ้สเปน 0 ต่อ 2 ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม จากประตูของมิเกล โอยาร์ซาบัลในนาทีที่ 22 และเปโดร ปอร์โรในนาทีที่ 58
ฝั่งอังกฤษของโค้ชโธมัส ทูเคิล ก็ผ่านเข้ารอบมาอย่างสมศักดิ์ศรี ชนะดีอาร์คองโก 2 ต่อ 1 ในรอบ 32 ทีมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ชนะเม็กซิโก 3 ต่อ 2 ในรอบ 16 ทีมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม และเฉือนชนะนอร์เวย์ 2 ต่อ 1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ รอบ 8 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ก่อนจะพ่ายอาร์เจนตินา 1 ต่อ 2 ในรอบรองชนะเลิศที่เมืองแอตแลนตา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม อังกฤษขึ้นนำก่อนจากประตูของแอนโธนี กอร์ดอนในนาทีที่ 55 จากการจ่ายของมอร์แกน โรเจอร์ส แต่อาร์เจนตินาไล่ตีเสมอจากเอ็นโซ เฟร์นานเดซในนาทีที่ 85 และซัดประตูชัยจากเลาตาโร มาร์ติเนซในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90 บวก 2
อันดับโลกและสถิติเจอกัน ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ
ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ ฟีฟ่าจัดอันดับโลกให้อาร์เจนตินาอยู่อันดับ 1 สเปนอันดับ 2 ฝรั่งเศสอันดับ 3 และอังกฤษอันดับ 4 ทำให้คู่ชิงอันดับ 3 ครั้งนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับ 3 กับอันดับ 4 ของโลก ส่วนสถิติการเจอกันในทุกรายการนับตั้งแต่ปี 1966 ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 9 นัด ฝรั่งเศสชนะ 5 นัด อังกฤษชนะ 3 นัด เสมอกัน 1 นัด แต่ถ้านับเฉพาะเวทีฟุตบอลโลก ทั้งคู่เจอกันมาเพียง 3 ครั้ง อังกฤษชนะ 2 นัดแรกคือรอบแบ่งกลุ่มปี 1966 ชนะ 2 ต่อ 0 และรอบแบ่งกลุ่มปี 1982 ชนะ 3 ต่อ 1 ส่วนนัดล่าสุดในรอบ 8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2 ต่อ 1 นัดชิงอันดับ 3 ครั้งนี้จึงเป็นการเจอกันครั้งที่ 4 ในเวทีฟุตบอลโลก
ด้านตัวผู้เล่นดาวซัลโว กีเลียน เอ็มบัปเป้ ยังนำตารางยิงประตูสูงสุดร่วมกับลิโอเนล เมสซี ด้วยผลงาน 8 ประตู 3 แอสซิสต์ ขณะที่แฮร์รี เคน และจู๊ด เบลลิงแฮมของอังกฤษ ทำได้คนละ 6 ประตู 1 แอสซิสต์ ทำให้นัดนี้ยังมีลุ้นรองเท้าทองคำเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม แม้จะไม่มีถ้วยแชมป์ให้ลุ้นแล้วก็ตาม
สำหรับ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม สื่อต่างประเทศอย่าง RotoWire คาดว่าทั้งสองทีมจะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีถ้วยแชมป์เป็นเดิมพันแล้ว ฝั่งฝรั่งเศสในระบบ 4 ต่อ 2 ต่อ 3 ต่อ 1 คาดว่าจะส่งไมค์ ไมยอง เฝ้าเสา มาโล กุสโต อิบราฮิมา โกนาเต ดาโยต์ อูปาเมกาโน และเตโอ เอร์นันเดซ เป็นแนวรับ อองโกโล กองเต และเอเดรียน ราบิโอต์คุมเกมกลาง มิคาเอล โอลิเซ่ ราย็อง แชร์กี และเดซีเร่ ดูเอ่ เล่นแดนสามเหลี่ยม โดยมีเอ็มบัปเป้ยืนศูนย์หน้า ทั้งนี้วิลเลียม ซาลีบาต้องพลาดลงสนามเพราะอาการบาดเจ็บที่หลัง ทำให้โกนาเตต้องขยับมาจับคู่กับอูปาเมกาโน
ทายผลบอล ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ วิเคราะห์ก่อนเกมระอุ
ฝั่งอังกฤษในระบบ 4 ต่อ 2 ต่อ 3 ต่อ 1 เช่นกัน คาดว่าจอร์แดน พิคฟอร์ดจะเฝ้าเสา เจด สเปนซ์ มาร์ก เกฮี เอซรี คอนซา และนิโก โอไรลีย์ เป็นแนวรับ เอเบเรชิ เอเซ่และค็อบบี้ ไมนูคุมเกมกลาง โนนี มาดูเอเก้ มอร์แกน โรเจอร์ส และมาร์คัส แรชฟอร์ดเล่นแดนสามเหลี่ยม โดยมีแฮร์รี เคนยืนศูนย์หน้าและสวมปลอกแขนกัปตันทีม
ด้านการวิเคราะห์ก่อนเกม สื่อวิเคราะห์บอลต่างประเทศอย่าง RotoWire มองว่าฝรั่งเศสมีภาษีดีกว่าเล็กน้อย แม้จะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเช่นเดียวกับอังกฤษ เหตุผลหลักคือความคมในการจบสกอร์ของแนวรุกฝรั่งเศส นำโดยเอ็มบัปเป้ที่ยังรักษาฟอร์มการทำประตูได้ต่อเนื่องตลอดทัวร์นาเมนต์ ขณะที่อังกฤษเพิ่งผ่านเกมรอบรองชนะเลิศที่ใช้พลังงานหนักและอาจมีผลต่อสภาพร่างกายในนัดนี้ นักวิเคราะห์จึงประเมินว่าฝรั่งเศสน่าจะเอาชนะไปได้ในสกอร์ 3 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม นัดชิงอันดับ 3 มักเป็นเกมที่คาดเดายาก เพราะทั้งสองทีมหมุนเวียนตัวจริงจากม้านั่งสำรองพอสมควร ทำให้ผลการแข่งขันจริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
นัดชิงอันดับ 3 มักเป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่อยากลงเล่น เพราะพลาดโอกาสเข้าชิงชนะเลิศมาหมาด ๆ แต่ยังมีเหรียญทองแดง ศักดิ์ศรี และการดวลกันระหว่างเอ็มบัปเป้กับเคนเป็นแรงจูงใจ ผู้ชนะจะได้อันดับ 3 ของฟุตบอลโลก 2026 ส่วนวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 02.00 น. จะเป็นคิวของนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม รัฐนิวเจอร์ซีย์
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