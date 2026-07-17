สลดแอลจีเรีย! ไฟไหม้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ดับ 11 ศพ ชาวบ้านช็อกเห็นภาพคาตา
ไฟไหม้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในแอลจีเรียคร่า 11 ชีวิต พบผู้บาดเจ็บ 19 คน ช็อกหนัก-มีแผลพุพอง ชาวบ้านเล่านาทีเห็นภาพสลดกับตา
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สลดเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 03.30 น. เกิดเพลิงไหม้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใกล้กรุงแอลเจียร์ เมืองหลวงของประเทศแอลจีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน ในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 19 คน แบ่งเป็นผู้มีแผลพุพอง 10 ราย และผู้มีอาการช็อกหรือปัญหาทางเดินหายใจอีก 9 ราย เจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้พิการ 5 คนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้สำเร็จ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยรีบรุดไปยังอาคารในเขตโมฮัมมาเดีย บริเวณจุดเกิดเหตุพบรอยเขม่าควันดำเกาะติดผนังปูนเหนือหน้าต่างสองบานหลังประตูรั้วด้านนอก สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุของผู้เคราะห์ร้ายหรือสาเหตุของเพลิงไหม้
เอเลียส กาบรินี วัย 58 ปี ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเล่าเหตุการณ์ระทึกว่า ทันทีที่ทราบข่าว ชาวบ้านต่างพากันวิ่งออกจากบ้านเพื่อมาดูสถานการณ์ เผยความรู้สึกว่า “มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก การมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยตาตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”
ขณะที่ ประธานาธิบดีอับเดลมาจิด เทบบูน โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่าได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติและผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว
นายกรัฐมนตรีซิฟี กรีบ พร้อมเจ้าหน้าที่รัฐบาลเดินทางไปร่วมพิธีศพบริเวณชานเมืองหลวง สื่อของรัฐเผยแพร่ภาพโลงศพคลุมด้วยธงชาติแอลจีเรียเรียงราย
ปัจจุบันแอลจีเรียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรง สำนักข่าวเอพีเอส (APS) ของรัฐรายงานอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนว่า นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังดับไฟป่าและเหตุเพลิงไหม้ทั่วประเทศไปแล้วถึง 913 ครั้ง ย้อนไปเมื่อปี 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 37 ราย
ข้อมูลจาก : nytimes
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