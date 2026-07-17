อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนเจ้าของแจ้งจับบุกรุก
อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนคุณหมอเจ้าของตึก แจ้งจับข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Siripakorn Meng โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับสองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ภายในตึกร้างแห่งหนึ่งใน จ. สกลนคร โดยระบุว่า เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ สำหรับใครที่คิดจะเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่น ถือเป็นความผิดฐานบุกรุกตามกฎหมาย เนื่องจากบ้านและที่ดินทุกแห่งล้วนมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิทธิ์ แม้จะไม่มีป้ายเตือนหรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 23.30 น. สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ได้รับแจ้งเหตุบุกรุกภายในตึกร้าง (ไม่มีรั้วกั้น) ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร สายตรวจรถจักรยานยนต์ เขต 3 ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบสองสามีภรรยา สามีอายุ 50 ปี ส่วนภรรยาอายุ 60 ปี
ที่เกิดเหตุไม่พบทรัพย์สินเสียหาย สอบถามทราบว่ามีอาชีพขายไอศกรีม เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจาก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อจะไปหาหลานที่ อ.กุสุมาลย์ (ระยะทางอีก 41 กิโลเมตร) แต่เมื่อถึงตัวอำเภอเมืองฝนตกหนักจึงหาสถานที่พักหลบฝนและจะเดินทางต่อในตอนเช้า
คุณหมอเจ้าของสถานที่ตึกร้างไม่ยอมความ สายตรวจจึงนำตัวสองสามีภรรยา พบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ บันทึกจับกุมเวลา 23.50 น. ถูกกล่าวหาว่า “ร่วมกันบุกรุกเคหะในเวลากลางคืน” ต่อมาเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม อัยการเห็นสั่งฟ้อง เย็นวันนี้ 14 กรกฎาคม 2569 ศาลจังหวัดสกลนคร ท่านใช้ดุลพินิจเมตตาจำเลย โทษจำคุกรอลงอาญาและโทษปรับให้ทำงานบริการสังคม
ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากศาล สองสามีภรรยาได้เดินทางมาขอพักค้างคืนที่โรงจอดรถของสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร และจะเดินทางต่อในตอนเช้าโดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้กำกับเบสรูปหล่อ (เมือง1) และน้ำดื่ม อาหารเย็นจากพี่ประชา (เวรวิทยุ)
สุดท้ายนี้ขอฝาก พรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมที่ช่วยให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หลักธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย
- เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
- กรุณา ความสงสาร ปรารถนาดีอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
- มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขความสำเร็จ
- อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง รู้จักใช้เหตุผลตัดสินและปล่อยวางเมื่อถึงคราวอันควร
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