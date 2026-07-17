อุ๊ย! คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ บุกรอหน้าช่อง 3 ข้ามคืน รอคำแจงปมที่ดิน 8 ล้าน
อุ๊ย! คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ บุกรอหน้าช่อง 3 ข้ามคืน รอคำแจงปมที่ดิน 8 ล้าน-เงินบริจาคหายไปไหน?
ถูกจับจ้องจากคนในโซเชียลเป็นอย่างมา สำหรับกรณีของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ หนุ่มกู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จู่ ๆ ชื่อของเขาก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ (16 ก.ค. 69) เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเบิกเงินสมาคมกู้ภัยเข้ากระเป๋าส่วนตัว ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดดูเหมือนว่ามีเรื่องให้ใส่ใจกันต่อเนื่องเลย เมื่อเพจเฟซบุ๊กของ สรปุก ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นร้อน ปอนด์ จักรกฤษณ์ ว่า มีคู่กรณีอีกคนหนึ่งของปอนด์ไปดักรอที่หน้าช่อง 3 ตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ เพื่อรอฟังคำชี้แจงจากปากปอนด์ถึงเรื่องที่ดิน 8 ล้าน และเงินบริจาคที่เปิดรับบริจาคมาหายไปไหน?
“โหนกระแสวันนี้น่าจะเดือด ! คู่กรณีไปดักรอปอนด์เพื่อขอคำชี้แจงเรื่องที่ดิน 8 ล้านที่ช่อง 3 มาลีนนท์ตั้งแต่เมื่อคืน และตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาคที่ผิดปกติ วันนี้ปอนด์ก็ต้องมาอธิบายพร้อมชี้แจงรายได้และทรัพย์สิน ถ้าไม่มีงานหลักแต่ชีวิตอู้ฟู่ สังคมตั้งคำถามรัว ๆ แน่ อุ้ย !”
ทางด้าน สรปุก ได้มีการแนบโพสต์ต้นทางของคู่กรณีคนดังกล่าวเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนด้วย เพื่อเป็นการยืนยัน โดยโพสต์ของคู่กรณีถ่ายภาพหน้าอาคารมาลีนนท์ พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “ซื้อที่ราคา 8,000,000 บอกซื้อเงินสดอยู่อยู่เจ้าของที่มาไล่ออกจากที่เพราะว่าจ่ายค่าที่ไม่หมด แต่ไม่มีใครทำเลยแล้วเงินไปไหนต่อ มาเปิดรับบริจาคซื้อหินดินปูนทราบเพื่อจะทำที่ใหม่ แล้วตอนนี้ที่ใหม่อยู่ไหน พวกเอฟซีทั้งหลายสังเกตบ้างไหม คิดบ้างไหม เข้าใจอยู่ทำบุญได้บุญอยู่แล้วแต่อย่าเที่ยวไปด่าคนที่เห็นไปทั่ว #อันนี้กูพูดย่อแล้วนะ จริง ๆ แล้วรายละเอียดมีเยอะกว่านี้อีก #เงินรับบริจาคไปไหนหมด #กูกับตาบอยมาจองที่ตั้งแต่เมื่อคืน”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud
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