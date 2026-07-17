เพจดังเตือน อย่าเผาทำลาย “สกุชชี่” เสี่ยงเจอไซยาไนด์ คล้ายไฟไหม้โรงเบียร์
Drama Addict เตือนอย่าเผาทำลาย สกุชชี่ เนื่องอาจจะใช้วัสดุแบบเดียวกัน เสี่ยงเจอสารไซยาไนด์ คล้ายไฟไหม้โรงเบียร์ สูดเข้าไปเสียชีวิตในไม่กี่นาที
เพจ Drama Addict ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเตือนประชาชนที่ซื้อสกุชชี่มาบีบ โดยแนะนำว่าอย่าเผาทำลาย เนื่องจากมีโอกาสเป็นอันตราย โดยระบุว่า “จากข่าวที่ว่าตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ ซึ่งคาดว่าสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของโฟมโพลียูรีเทน ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นซับเสียงราคาถูก ไม่ใช่แบบเกรดไม่ลามไฟ ซึ่งการเผาไหม้ของเจ้าตัวจะทำให้เกิดแก๊สไซยาไนด์ออกมาได้ คนที่สูดดมเข้าไปก็ขาดอากาศและเสียชีวิตในเวลาไม่นาน
เรื่องควรรู้คือเจ้า โฟม โพลียูรีเทน ตัวนี้คือวัสดุแบบเดียวกันกับที่ทำสกุชชี่ ของเล่นที่กำลังเป็นที่แพร่หลายทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ ดังนั้นใครเบื่อไอ้ตัว อย่าเอาไปเผาเชียวนะครับ”
ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษ โดยผลตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกาย ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจน หากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย่าหาทำ! เด็กวัย 11 ปี เอาสกุชชี่เข้าไมโครเวฟ ระเบิดใส่หน้า ลวกผิวเจ็บสาหัส
- สคบ. บุกตรวจสอบ ร้านขาย “สกุชชี่” ย่านสะพานเหล็ก พบแสดงฉลากไม่ครบถ้วน
- อันตรายมาก! อย. เตือน สกุชชี่แถมเข็มฉีดยาระบาดหนัก หวั่นเด็กบาดเจ็บ-ติดเชื้อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: