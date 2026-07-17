แผนที่การเดินทาง The Odyssey 10 ปี ไปที่ไหนบ้าง อธิบาย สปอยล์เนื้อหาหนังปี 2026
อธิบายสำหรับคนดูหนัง มหากาพย์ ดิ โอเดสซี 2026 ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน แผนที่การเดินทาง The Odyssey 10 ปี ไปที่ไหนบ้าง ตามต้นฉบับของ โฮเมอร์ อธิบาย สปอยล์เนื้อหาในหนังปี 2026
เรื่องย่อใน 1 นาที
โอดิสเซียสคือกษัตริย์แห่งเกาะอิธากา ทางตะวันตกของกรีซ เขาไปรบในสงครามกรุงทรอยนาน 10 ปี คนต้นคิดแผนม้าไม้เมืองทรอยอันโด่งดัง เมื่อสงครามจบ เขาออกเรือกลับบ้านพร้อมลูกเรือ 12 ลำ การเดินทางที่ควรใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์กลับกลายเป็นฝันร้ายยาว 10 ปี เพราะระหว่างทางไปทำให้โพไซดอน เทพแห่งท้องทะเลโกรธแค้น เพราะทำยักษ์ไซคลอปส์ลูกชายท่านตาบอด
ระหว่างที่โอดิสเซียสหายไป 20 ปี เพเนโลพี ภรรยาต้องรับมือกับเหล่าชายหนุ่มที่มาปักหลักในวังเพื่อหมายปองบัลลังก์และตัวเธอ ส่วนเทเลมาคัส ลูกชายต้องโตมาโดยไม่เคยเห็นหน้าพ่อ ก็ออกตามหาข่าวคราวของพ่อไปทั่ว
เส้นทางช่วงแรกของ The Odyssey จากทรอย จนถึงยักษ์ไซคลอปส์
การเดินทางเริ่มที่กรุงทรอย ปัจจุบันคือแหล่งโบราณคดีฮิซาร์ลิก ในตุรกี จุดแวะแรกคืออิสมารอส ดินแดนของชาวคิโคเนสในแคว้นเธรซ ที่ลูกเรือบุกปล้นเมืองแล้วถูกตีโต้จนสูญเสียกำลังพล
จากนั้นพายุพัดเรือหลุดเส้นทางไปไกลถึงดินแดนคนกินดอกบัว เชื่อกันว่าคือเกาะเจอร์บาในตูนิเซีย ลูกเรือที่กินดอกบัวเข้าไปจะลืมบ้านเกิดจนต้องลากตัวกลับขึ้นเรือ
จุดพลิกของเรื่องอยู่ที่เกาะของยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์ ซึ่งตีความกันว่าคือซิซิลี บริเวณภูเขาไฟเอตนา โอดิสเซียสใช้ไหวพริบทำให้ยักษ์โพลีฟีมัสตาบอดแล้วหนีออกมาได้ แต่ยักษ์ตนนี้เป็นลูกของโพไซดอน คำสาปแช่งของมันคือเหตุผลที่โอดิสเซียสต้องระหกระเหินอีกหลายปี
เส้นทางช่วงหลัง โดนคำสาป
หลังจากนั้นคือมหกรรมบททดสอบกระหน่ำไม่หยุด เมืองเรือไปถึงเกาะของเทพแห่งลมเอโอลัส (หมู่เกาะเอโอเลียนทางเหนือของซิซิลี) ที่มอบถุงลมวิเศษให้ แต่ลูกเรือแอบเปิดถุงจนเรือถูกพัดกลับที่เดิม ล่องไปถึงดินแดนยักษ์กินคนลาสตรีโกเนียน (เชื่อกันว่าคือโบนิฟาซิโอบนเกาะคอร์ซิกา) ที่ถล่มกองเรือจนเหลือรอดเพียงลำเดียว
ต่อด้วยเกาะของแม่มดเซอร์ซี (แหลมมอนเตเชียร์เชโอในอิตาลี) เสกลูกเรือเป็นหมู กักโอดิสเซียสไว้ 1 ปีเต็ม ก่อนจะเดินทางลงไปยังยมโลกเพื่อถามทางกลับบ้านจากวิญญาณผู้ทำนาย (ตำนานโรมันเชื่อว่าประตูยมโลกคือทะเลสาบอาเวอร์นุสใกล้เนเปิลส์) โอดิสเซียสนำเรือฝ่าเสียงไซเรนที่ล่อเรือให้อับปาง โดยสั่งให้ลูกเรืออุดหูด้วยขี้ผึ้งแล้วมัดตัวเขาไว้กับเสากระโดง
ด่านโหดที่สุดคือช่องแคบระหว่างสกิลลา สัตว์ประหลาดหกหัว กับคาริบดิส วังน้ำวนยักษ์ สะดือทะเล ซึ่งตีความว่าคือช่องแคบเมสซีนาระหว่างซิซิลีกับแผ่นดินใหญ่อิตาลี สุดท้าย เมื่อลูกเรือไปฆ่าวัวศักดิ์สิทธิ์ของสุริยเทพบนเกาะทรินาเกีย ซุสจึงส่งสายฟ้าถล่มเรือ เหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือโอดิสเซียส
เขาลอยคอไปเกยที่เกาะโอกีเจียของนางอัปสรแคลิปโซ ตามตำนานมอลตาเชื่อว่าคือเกาะโกโซ นางกักตัวเขาไว้ถึง 7 ปี ก่อนที่เหล่าเทพจะสั่งให้ปล่อยตัว โอดิสเซียสไปขึ้นฝั่งที่แผ่นดินของชาวเฟเอเชียน (เกาะคอร์ฟู) เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสำนักฟัง แล้วได้เรือส่งกลับถึงอิธากาในที่สุด ก่อนจะปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อกลับไปทวงคืนบ้าน บัลลังก์ และครอบครัวของตนเองคืน
สถานที่ในมหากาพย์โอเดสซีมีจริงไหม
มีจริงแค่ 2 จุด คือทรอย ขุดพบซากเมืองจริงในตุรกี และอิธากาในหมู่เกาะไอโอเนียนของกรีซ ส่วนจุดอื่น ๆ เป็นการตีความที่สืบทอดกันมา นักวิชาการเสนอตำแหน่งไว้ทั้งในกรีซ อิตาลี ตูนิเซีย มอลตา ไปจนถึงคาบสมุทรไอบีเรีย และถกเถียงกันมาตั้งแต่ยุคโบราณว่าสถานที่เหล่านี้มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการ
เอราทอสเธเนส นักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน ถึงกับพูดเสียดสีว่า จะหาเส้นทางของโอดิสเซียสเจอก็ต่อเมื่อหาช่างที่เย็บถุงลมวิเศษเจอ กระนั้นการไล่ตามแผนที่ฉบับนี้ก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนอ่านมหากาพย์เรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเกือบ 3,000 ปี
หนังของโนแลนถ่ายที่ไหน
น่าสนใจว่าโนแลนก็เดินทางไม่แพ้โอดิสเซียส หนังถ่ายทำในสถานที่จริงทั้งอิตาลี ไอซ์แลนด์ กรีซ โมร็อกโก และสกอตแลนด์ และเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่อง โรง IMAX ทั่วโลกเปิดรอบฉายให้หนังเรื่องนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 3 สัปดาห์เต็ม ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้เปิดตัวทั่วโลกอาจทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรก
ใครที่กำลังจะไปดู ลองพกแผนที่ฉบับนี้ไว้ในใจ แล้วคุณจะรู้ทันทีว่าโอดิสเซียสอยู่ตรงไหนของการเดินทาง และเหลืออีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: