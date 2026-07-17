ด่วน แผ่นคอนกรีตยักษ์ล้มทับคน ซอยสุขุมวิท 66/1 เจ็บ 2 ราย กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต
แผ่นคอนกรีตยาว 6 เมตรล้มทับคนงาน ภายในซอยสุขุมวิท 66/1 ทีมกู้ภัยรุดลงพื้นที่ใช้เครื่องมือหนักเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2 ราย
เพจ สวพ.FM9 รายงานเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชนภายในซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุด่วนและประสานส่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
ต่อมาเวลา 09.56 น. ทีมกู้ภัยพระโขนงและบางนาเดินทางถึงจุดเกิดเหตุ เข้าประเมินสถานการณ์พบชาย 1 คนติดค้างอยู่ใต้ซากแผ่นปูน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ภายหลังการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบแผ่นปูนคอนกรีตต้นเหตุมีขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 6 เมตร ยืนยันยอดผู้ประสบเหตุชาย 2 คน มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ยังติดค้างอยู่ด้านใน ขณะนี้ทีมกู้ภัยกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ข้อมูลจาก : Fire & Rescue Thailand และ FM91 Trafficpro
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