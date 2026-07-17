เปิดประวัติ ซองดูฮี จากหนุ่มยากจนสุดหมู่บ้าน สู่ยูทูบเบอร์เงินล้านคู่ปมดราม่า ปอนด์ จักรกฤษณ์
ย้อนเส้นทางชีวิต ศุกล เครือเสน หรือ ซองดูฮี ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากศรีสะเกษ ก่อนเปิดศึกดราม่ากับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เรื่องขบวนส่งร่างพระธุดงค์
ก่อนจะกลายเป็นคู่กรณีดราม่ากับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ ในศึกที่ถูกเรียกว่า “สงครามส่งศพ” หลายคนอาจยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ ซองดูฮี มาก่อน วันนี้ขอพาย้อนเส้นทางชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ให้อ่านกันแบบครบถ้วน
ซองดูฮี มีชื่อจริงว่า ศุกล เครือเสน มีชื่อเล่นว่า “ปั่น” เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนในจังหวัดศรีสะเกษ พ่อและแม่ของเขาเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งคู่ ทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ก่อนจะเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์ ซองดูฮีเคยผ่านงานหลายอาชีพ ทั้งขับแท็กซี่ ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล และขับรถให้ผู้บริหาร ก่อนตัดสินใจผันตัวมาทำคอนเทนต์บนยูทูบ
จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของซองดูฮีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลง “นกเจ่า” ซึ่งมียอดวิวสูงถึง 186 ล้านครั้ง นอกจากนี้เขายังสร้างชื่อในฐานะยูทูบเบอร์สายฮาเลือดอีสาน เจ้าของวลีติดปาก “แก๋ว” ที่แฟนคลับจดจำได้ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 2.5 ล้านคน และยูทูบกว่า 1.1 ล้านบัญชี
ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ซองดูฮีเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากบทบาทจิตอาสา อาสาขับรถพาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาในภาคอีสานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนไปแล้วนับพันคน จนได้รับฉายาเป็นความหวังของชาวบ้านในละแวกนั้น และยังเคยได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วย
ในชีวิตส่วนตัว ซองดูฮีเคยแต่งงานมีครอบครัว และมีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน ก่อนจะจดทะเบียนหย่ากับภรรยาในปี 2566 โดยยกทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้ฝ่ายภรรยาและบุตร การตัดสินใจครั้งนั้นได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมากว่าเป็นการรับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างตรงไปตรงมา
ต้นปี 2569 ซองดูฮีต้องเผชิญเรื่องราวสะเทือนใจ เมื่อน้องสาวแท้ ๆ ของเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ยังมีข้อสงสัยหลายประการ ซองดูฮีออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างก่อนเกิดเหตุ ทำให้สังคมออนไลน์ให้ความสนใจติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีข้อสรุปที่ยืนยันได้อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ซองดูฮียังเคยเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสของบัญชีรับบริจาคที่เขาเปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชายแดนบ้านเกิด หลังมีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่านำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งซองดูฮีออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนผ่านการไลฟ์สด ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อความที่กล่าวหาเขา และประกาศจะปิดบัญชีรับบริจาคเดิม นำเงินที่เหลือไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้เงินได้ในระยะยาว
ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2569 ชื่อของซองดูฮีกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังเกิดข้อพิพาทกับ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” อาสากู้ภัยชื่อดัง ในภารกิจเคลื่อนย้ายร่างคณะพระธุดงค์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุ ทั้งสองฝ่ายโพสต์โต้ตอบกันอย่างดุเดือดผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนที่ปอนด์จะออกมาขอโทษและวอนให้จบเรื่องราวดังกล่าว โดยยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เพื่อสังคมเช่นเดียวกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปปมเก่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์” สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67
- ประวัติ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน
- เกิดอะไรขึ้น? ซองดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์รัว ๆ เรื่องกฎแห่งกรรม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: