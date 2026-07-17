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พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:44 น.
พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที
(AP Photo/Wason Wanichakorn)

ผบช.น. เปิดผลชันสูตรเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟ แต่ขาดอากาศจากก๊าซพิษ พบทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกาย ซ้ำพยานยืนยันประตูหนีไฟฝั่งห้องน้ำถูกล็อกกลอน จ่อแจ้งข้อหาเจ้าของร้านทันทีที่อาการดีขึ้น

ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ย่านซอยลาดพร้าว 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 33 ราย

ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีร่วมกับ พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่ สน.พหลโยธิน โดยเผยว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว 106 ปาก ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ พนักงานในร้าน ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน

เหยื่อไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟ แต่ตายเพราะก๊าซพิษ

ข้อมูลสำคัญที่สุดในการแถลงครั้งนี้คือผลตรวจจากสถาบันนิติเวชวิทยา โดย พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษ โดยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไซยาไนด์ในร่างกาย ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจน หากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที

A Buddhist monk lights an incense stick as people pray outside the music bar where a fire killed a number of people in Bangkok, Thailand, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

สำหรับผู้อ่านที่สงสัยว่าเหตุใดจึงพบไซยาไนด์ในเหตุเพลิงไหม้ ต้องอธิบายว่ากรณีนี้ไม่ได้เกิดจากการวางยาพิษแต่อย่างใด เพราะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์สามารถเกิดขึ้นได้เองจากการเผาไหม้วัสดุสังเคราะห์ที่พบทั่วไปในร้านอาหารและสถานบันเทิง เช่น โฟม พลาสติก เบาะหนังเทียม และวัสดุตกแต่งจำพวกโพลียูรีเทน เมื่อวัสดุเหล่านี้ติดไฟในพื้นที่ปิด ควันที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นควันพิษเข้มข้นที่ทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น สอดคล้องกับผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษ

พิษของควันไฟยังส่งผลถึงเจ้าหน้าที่ด้วย ตำรวจที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในคืนเกิดเหตุ มีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ แสบคอ และสำลักควันอย่างรุนแรง ซึ่งล่าสุดแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรักษาจนปลอดภัยและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

ประตูหนีไฟถูกล็อกกลอน หลักฐานมัดความประมาท

อีกประเด็นที่สะเทือนใจไม่แพ้กันคือเรื่องทางหนีไฟ โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพนักงานในร้านและลูกค้าที่หนีออกจากร้านได้เป็นคนแรก พบข้อเท็จจริงว่าก่อนเกิดเหตุ ประตูหนีไฟตรงห้องน้ำมีการใส่กลอนล็อกไว้ ทั้งที่ตามปกติไม่ควรล็อกเพื่อให้เข้าออกได้สะดวก ทำให้ผู้หนีตายต้องเปิดกลอนออกก่อนจึงจะหนีออกมาได้ ซึ่งตำรวจระบุว่าจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนคดีที่ชี้ให้เห็นถึงความประมาท พร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมว่าประตูทางเข้าออกทั้ง 4 ทางถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ และร้านเคยซ้อมแผนหนีไฟหรือไม่

Forensic police officers inspect the interior of the music bar where a fire killed a number of people in Bangkok, Thailand, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

ส่วนต้นเพลิง หลักฐานจากการไฟฟ้านครหลวงบ่งชี้ไปที่ระบบไฟฟ้าของร้านเอง โดยเดิมทางร้านขอใช้ไฟฟ้าขนาด 30/100 ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและยื่นขอเพิ่มขนาดไฟ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบ ทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อม พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เชื่อว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนกระแสไฟเกินกำลังและลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้

จ่อแจ้งข้อหาเจ้าของร้าน ขยายผลล่าหุ้นลม

ด้านการดำเนินคดี ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด เนื่องจากเจ้าของร้านซึ่งถูกไฟคลอกจากการกลับเข้าไปช่วยลูกค้า ยังรักษาตัวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ แต่อาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยตำรวจคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาทันทีที่สามารถสื่อสารได้ ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส ประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ข้อหาเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงตรวจสอบความผิดฐานเปิดสถานบริการเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

ขณะเดียวกัน ตำรวจยังขยายผลไปถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของร้าน หลังสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่อง “หุ้นลม” โดยสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมด เพื่อดูว่ามีการโอนเงินไปให้บุคคลใดในลักษณะเงินปันผลประโยชน์บ้าง หากพบว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร้าน ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด และหากพบว่าสำนักงานเขตบกพร่องหรือปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคาร ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประกอบสำนวนคดีตามข้อสั่งการเร่งรัดจากนายกรัฐมนตรี และคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในเร็ว ๆ นี้

A relative, right, of a victim in a music bar fire holds an incense stick as he pays respect to the victim’s body at a police hospital in Bangkok, Thailand, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:44 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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