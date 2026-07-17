UNICEF ยืนยันเองรูปจริง “เมสซี่” อาบน้ำให้ทารก “ยามาล” ก่อนโคจรมาเจอกันรอบชิง
UNICEF ยืนยันเองรูปจริง ลีโอเนล เมสซี่ อาบน้ำให้ทารก ลามีน ยามาล ก่อนโคจรมาเจอกันรอบชิงศึกฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินาและสเปน
สำหรับศึกฟุตบอลโลก 2026 ในรอบชิงระหว่าง สเปน และ อาร์เจนตินา ซึ่งได้มีการเผยแพร่ภาพ ลีโอเนล เมสซี่ ที่ได้อาบน้ำให้เด็กทารกคนหนึ่ง และมีการระบุว่าเด็กชายคนดังกล่าวคือ ลามีน ยามาล ผู้เล่นดาวดังของทีมชาติสเปน จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ UNICEF หรือ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นภาพจริง พร้อมเล่าเบื้องหลังว่าเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ลีโอเนล เมสซี่ ได้พบกับ ลามีน ยามาล และแม่ของเขาในงานถ่ายภาพระดมทุนของ UNICEF
โดยครอบครัวของยามาล ได้รับการรับเลือกและถูกจับคู่ถ่ายภาพกับเมสซี่ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นผู้เล่นของทีมบาร์เซโลนา โดยบังเอิญ
ทาง UNICEF ระบุอีกว่า ในปัจจุบัน ความสำเร็จในสนามของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้าน ส่วนนอกสนาม ทั้งเมสซีและลามีน ยามาล ต่างใช้เสียงและบทบาทในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNICEF เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลก
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การให้เด็กทุกคนมีชีวิตรอด เติบโตอย่างมีคุณภาพ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ขณะที่นายมอนฟอร์ต คนที่ถ่ายภาพดังกล่าวได้เล่าว่า มันคือปาฏิหาริย์แห่งโชคชะตาอย่างแท้จริง มันคือความบังเอิญที่แสนวิเศษ เมื่อคุณได้พบกับสิ่งที่พิเศษสุดและยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้มาก ถ้าคุณเขียนเรื่องนี้ลงในบทภาพยนตร์ มันคงดูเป็นไปไม่ได้เลย
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