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ประวัติ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:53 น.
ประวัติ "ปอนด์ จักรกฤษณ์" จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน

เปิดประวัติ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา ผู้ก่อตั้งโครงการส่งศพฟรีทั่วประเทศ และอินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้านคน

จากกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ในขณะนี้ ทำให้หลายคนต่างอยากทราบว่าเขาคือใครและมีที่มาอย่างไร

“ปอนด์-จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” เป็นที่รู้จักในฐานะอาสาสมัครกู้ภัยและผู้ก่อตั้งโครงการส่งศพฟรีทั่วประเทศ ภายใต้ “สมาคมสายธารสะพานบุญ” ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์มาแล้วนับพันราย ทั้งการรับ-ส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา การจัดงานศพให้ผู้ยากไร้ และการช่วยเหลืออื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ปอนด์ เผยว่าที่อยากเข้าวงการนี้เพราะเห็นแล้วรู้สึกเท่ เห็นวัยรุ่นพกวิทยุ วิ่งเหตุ เปิดกระจก เสียงรถดัง คนเห็นแล้วสะดุดตา ก่อนหน้านั้นเป็นเด็กเกเร โดดเรียนไปเล่นเกม เรียนได้ถึงแค่ ปวช. ปี 2 ก่อนตัดสินใจบอกที่บ้านว่าไม่ขอเรียนต่อและลาออกมาทำงาน

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง อาสาสมัครกู้ภัยชื่อดังระดับประเทศ
FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

ปอนด์ จักรกฤษณ์ เริ่มต้นทำงานเป็นเด็กส่งแก๊ส ก่อนไต่เต้าเข้าสู่วงการกู้ภัยอย่างเต็มตัวในฐานะพนักงานมูลนิธิ จากนั้นออกมาเปิดร้านสักเป็นของตัวเอง ระหว่างทำธุรกิจก็ส่งตัวเองเรียนจนได้เทียบโอนวุฒิ ปวช. และได้กลับมาเป็นอาสากู้ภัยในเวลาต่อมา

การทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องทำให้ปอนด์มีผู้ติดตามในเพจเฟซบุ๊กกว่า 5.9 ล้านคน และได้รับการยอมรับในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สายช่วยเหลือสังคม ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม ปอนด์เผชิญกระแสดราม่ามาหลายครั้ง ครั้งที่โด่งดังคือเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ถูกหญิงแปลกหน้าพูดจาดูถูกระหว่างไลฟ์สด เพียงเพราะกดออกจากไลฟ์ไม่เป็น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก กระทั่งหญิง 2 คนต้องออกมาอัดคลิปขอโทษ

FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

นอกจากนี้ ยังเคยถูกบางครอบครัววิจารณ์เรื่องส่งร่างล่าช้า และถูกกล่าวหาว่าหากินกับศพ ซึ่งปอนด์ยืนยันว่าทุกอย่างทำด้วยเจตนาอยากช่วยเหลือ และพร้อมนำคำวิจารณ์ไปปรับปรุงการทำงาน

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปอนด์ จักรกฤษณ์ ได้โพสต์คลิปลงเล่นน้ำในสระเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่หลาย ๆ คนได้เห็น จากหลายคนที่มองว่าเป็นอาสากู้ภัย ด้วยภาพของเขาในวันนั้นทำให้เขาเป็นอินฟลูเอนเซร์เต็มตัว และยังทำให้มีทั้งงานเสริมเข้ามานอกเหนือจากงานที่ไปส่งให้กับญาติผู้เสียชีวิตอีกด้วย

FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

ที่มา: ไทยนิวส์ / อีจัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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