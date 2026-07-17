อดีตเศรษฐีนีร้อยล้าน โดนโกงหมดตัว ตัดใจขายทองชิ้นสุดท้าย ต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัว
สะเทือนใจ! อดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกน้องโกงจนหมดตัว ตัดใจขายกรอบพระทองคำสมบัติชิ้นสุดท้าย ต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัว
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจไปทั้งโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ โพสต์คลิปลูกค้ารายหนึ่งเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อนำกรอบพระทองคำซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายมาขายให้กับช่างนะโม เพื่อหวังนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อต่อชีวิตฝูงหมาจร แมวจรกว่า 1,700 ตัวที่เลี้ยงไว้ได้มีอาหารกิน
คลิปดังกล่าวช่างนะโมได้พูดคุยสอบถามเรื่องราวชีวิตของคุณป้าวัย 76 ปีที่มาเป็นลูกค้า จนได้ทราบว่า คุณป้าเคยเป็นเศรษฐีนีระดับ 100 ล้านบาท ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรถโม่ปูนขนาดใหญ่ และมีรถในครอบครองถึง 280 คัน และมีรายได้ต่อเดือนกว่า 20 ล้านบาท ด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์คุณป้าจึงนำเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ทั้งหมดของตัวเองมาช่วยเหลือสุนัขจรจัดและแมวจรจัดกว่า 2,000 ตัว
แต่กลับต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คุณป้าถูก อดีตพนักงานในบริษัทแอบนำรถโม่ปูนไปขายจนหมด แม้จะดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วแต่คนร้ายยังคงลอยนวล เมื่อบริษัทไม่มีรถสำหรับรับงาน จึงทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา แต่การดูแลหมาแมวยังคงต้องดำเนินต่อไป คุณป้าทยอยนำทรัพย์สินที่มีสะสมเอาไว้ไปจำนำ ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังและเครื่องทองมากมาย เพื่อนำเงินที่ได้มาซื้ออาหารสัตว์
และในวันนี้ที่ตัดสินใจเดินทางมาที่ร้านช่างนะโม เพราะเพิ่งไถ่ทองออกมาจากโรงจำนำ เพื่อจะนำเอามาขายให้กับช่างนะโม และจะนำเงินไปใช้เลี้ยงดูหมาแมวที่ปัจจุบันเหลือ 1,700 ตัว ซึ่งหลังจากหลอมและชั่งน้ำหนักทองคำแล้วคิดเป็นเงินสดได้ทั้งหมด 122,938 บาท
คุณป้า เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “แม้ชีวิตจะเหลือเพียงตัวคนเดียว แต่ก็ยังยืนยันที่จะทำเพื่อหมาแมวเหล่านี้ต่อไป เพราะชีวิตที่ผ่านมาถือว่าได้ให้มามากพอแล้ว”
อ้างอิงจาก : FB ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
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