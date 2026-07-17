สหรัฐฯจมฝุ่น เจอฝุ่นควันไฟป่าแคนาดา เสี่ยงกระทบรอบชิงฟุตบอลโลก 2026
หลายรัฐของสหรัฐฯ จมฝุ่น เจอฝุ่นควันไฟป่าแคนาดา ที่ขณะนี้ไฟไหม้มากกว่า 800 จุด สั่งยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง เสี่ยงกระทบรอบชิงฟุตบอลโลก 2026
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ภายหลังจากที่ฝุ่นจากไฟป่าแคนาดา ที่ขณะนี้เผาไหม้มากกว่า 800 จุด ถูกพัดเข้ามาพื้นที่สหรัฐอเมริกา
โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นได้แก่ รัฐนิวยอร์ก, พื้นที่ภูมิภาคนิวอิงแลนด์ได้แก่ รัฐคอนเนทิคัต รัฐนิวแฮมป์เชอร์ รัฐเมน รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐโรดไอแลนด์ และ รัฐเวอร์มอนต์ และเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน
เบื้องต้นทางการได้สั่งยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง และทางการได้สั่งให้ประชาชนงดออกจากเคหสถาน โดยเตือนว่าการสูดดมไอระเหย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ยังมีรายงานด้วยว่าฝุ่นควันจะถูกพัดมายังต่อเนื่อง และเคลื่อนตัวมายังรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดรอบชิงศึกฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างอาร์เจนตินาและสเปน
สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน อ้างอิงจากข้อมูลจากระบบข้อมูลไฟป่าของแคนาดาระบุว่า ขณะนี้มีไฟป่ากำลังลุกไหม้อยู่ 858 จุดในแคนาดา ซึ่งรวมถึงไฟป่าที่เพิ่งปะทุขึ้นใหม่ 30 จุดเมื่อวันพฤหัสบดี โดยไฟป่าส่วนใหญ่กำลังลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการควบคุม
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