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เกิดอะไรขึ้น? ซองดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์รัว ๆ เรื่องกฎแห่งกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:52 น.
ซอง ดูฮี เคลื่อนไหว หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกกล่าวหาเรื่องเงินสมาคม

ซอง ดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ข้อคิดกฎแห่งกรรม ย้ำถึงความยุติธรรมที่ต้องมาจากหลักฐาน หลังคู่กรณีเก่าถูกกล่าวหาปมเงิน 246 ล้าน เตรียมออกโหนกระแส

จากกรณีดราม่าระหว่าง ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง และ ซอง ดูฮี หลังซัดดกันนัวผ่านโซเชียลประเด็นหารย้ายร่างพระธุดงค์ที่ถูกเยาวชนวัย 11 ปี ขับรถพุ่งชนเป็นเหตุให้มรณภาพ 10 รูป มีข้อกล่าวหาว่าขบวนหลุดหายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้ชี้แจงและรับผิดชอบกับเหตุที่เกิดขึ้น

ประเด็นเก่าเพิ่งจบไฟหมาด ๆ มีเรื่องให้ชาวเน็ตใส่ใจอีกแล้ว หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการเบิกเงินจากสมาคมมาเข้าบัญชีส่วนตัว เป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เจ้าตัวไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานออกมาโต้กลับประเด็นดังกล่าวว่า “246 ล้าน โอ้ววว แม่เจ้าาา555555 จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย” และ “รายการโหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยครับ พรุ่งนี้พบกัน เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ”

โพสต์ของ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
ภาพจาก Facebook : จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

ขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนหันมาสนใจที่คู่กรณีเก่าอย่างซอง ดูฮี ที่ล่าสุดโพสต์ภาพตนเองและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “มนุษย์มีกรรมเป็นของตน ไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทำของตนเองไปได้” พร้อมคอมเมนต์ใต้รูปว่า “ว่าแต่ตอนนี้ใครพอจะมีสัก 500 ไหมครับ”

จากนั้นเจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมว่า “มองซองโบ๋ใครจะโอ๋คุณละจั๊ฟ งื้อ! แก๋วเกี๊ยบ” และ “ขึ้นสูง ๆ ลงช้า ๆ ทำเวลาได้หลาย ๆ นครดูฮีตื่นเเต่เช้าใส่บาตรทำบุญ เปลี่ยนชีวิตเจ้าของ ตั้งอยู่ในธรรม”

รวมทั้งเคลื่อนไหวล่าสุดแชร์ภาพพร้อมแคปชั่น “ผมเชื่อว่าทุกคนควรได้รับความยุติธรรมจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ‘ไม่ใช่’ จากข้อกล่าวหาหรือกระแส เพราะข้อกล่าวหาไม่ใช่ความจริง และความจริงไม่ควรถูกกลบด้วยเสียงของคนหมู”

ซองดูฮี โพสต์หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์
ภาพจาก Facebook : ซอง ดูฮี
ซองดูฮีโพสต์หลังปอนด์ จักรกฤษณ์-2
ภาพจาก Facebook : ซอง ดูฮี
โพสต์ล่าสุดซองดูฮี
ภาพจาก Facebook : ซอง ดูฮี
โพสต์ของ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง-2
ภาพจาก Facebook : จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
ภาพจาก Facebook : จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:52 น.
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