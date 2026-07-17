เกิดอะไรขึ้น? ซองดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์รัว ๆ เรื่องกฎแห่งกรรม
ซอง ดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ข้อคิดกฎแห่งกรรม ย้ำถึงความยุติธรรมที่ต้องมาจากหลักฐาน หลังคู่กรณีเก่าถูกกล่าวหาปมเงิน 246 ล้าน เตรียมออกโหนกระแส
จากกรณีดราม่าระหว่าง ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง และ ซอง ดูฮี หลังซัดดกันนัวผ่านโซเชียลประเด็นหารย้ายร่างพระธุดงค์ที่ถูกเยาวชนวัย 11 ปี ขับรถพุ่งชนเป็นเหตุให้มรณภาพ 10 รูป มีข้อกล่าวหาว่าขบวนหลุดหายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้ชี้แจงและรับผิดชอบกับเหตุที่เกิดขึ้น
ประเด็นเก่าเพิ่งจบไฟหมาด ๆ มีเรื่องให้ชาวเน็ตใส่ใจอีกแล้ว หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการเบิกเงินจากสมาคมมาเข้าบัญชีส่วนตัว เป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เจ้าตัวไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดนานออกมาโต้กลับประเด็นดังกล่าวว่า “246 ล้าน โอ้ววว แม่เจ้าาา555555 จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย” และ “รายการโหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยครับ พรุ่งนี้พบกัน เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ”
ขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนหันมาสนใจที่คู่กรณีเก่าอย่างซอง ดูฮี ที่ล่าสุดโพสต์ภาพตนเองและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “มนุษย์มีกรรมเป็นของตน ไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทำของตนเองไปได้” พร้อมคอมเมนต์ใต้รูปว่า “ว่าแต่ตอนนี้ใครพอจะมีสัก 500 ไหมครับ”
จากนั้นเจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมว่า “มองซองโบ๋ใครจะโอ๋คุณละจั๊ฟ งื้อ! แก๋วเกี๊ยบ” และ “ขึ้นสูง ๆ ลงช้า ๆ ทำเวลาได้หลาย ๆ นครดูฮีตื่นเเต่เช้าใส่บาตรทำบุญ เปลี่ยนชีวิตเจ้าของ ตั้งอยู่ในธรรม”
รวมทั้งเคลื่อนไหวล่าสุดแชร์ภาพพร้อมแคปชั่น “ผมเชื่อว่าทุกคนควรได้รับความยุติธรรมจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ‘ไม่ใช่’ จากข้อกล่าวหาหรือกระแส เพราะข้อกล่าวหาไม่ใช่ความจริง และความจริงไม่ควรถูกกลบด้วยเสียงของคนหมู”
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