ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี แฟนคลับแทงสตรีมเมอร์สาวดับ หลังถูกปอกลอกจนหมดตัว
ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี แฟนคลับแทง โมกามิ ไอ สตรีมเมอร์สาวดับกลางไลฟ์สดในกรุงโตเกียว หลังถูกปอกลอกเสียเป็นล้านจนหมดตัว
ถ้ายังจำกันได้ กับกรณีจากที่ ซาโต้ ไอริ หรือชื่อในวงการ โมกามิ ไอ สตรีมเมอร์สาวชาวญี่ปุ่น ถูกแฟนคลับวัย 42 ปี กระหน่ำแทง 55 ครั้งเสียชีวิต ขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดในย่านชินจูกุ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9.50 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2568 ตามเวลาท้องถิ่น
โดยผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจว่าเขาเคยให้ผู้ตายยืมเงินไปกว่า 450,000 บาท (2 ล้านเยน) เป็นค่าโทรศัพท์มือถือและค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ผู้ตายไม่เคยคืนเงิน ซึ่งแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว สตรีมเมอร์สาวก็ยังไม่คืนเงินให้ผู้ต้องหาเลยแม้แต่เยนเดียว จนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
ล่าสุดเว็บไซต์ Dexterto ได้รายงานว่า ศาลในกรุงโตเกียวได้พิพากษาจำคุกนาย เคนอิจิ ทาคาโนะ วัย 44 ปี ผู้ก่อเหตุเป็นระยะเวลา 16 ปี
ศาลพิเคราะห์ว่าแรงที่นายทาคาโนะใช้ในการแทงซาโตนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีเจตนาฆ่า ซึ่งผู้ก่อเหตุยังได้ถ่ายภาพหน้าผู้ตายหลังลงมือฆ่า แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการมีเจตนาจะทำลายศักดิ์ศรีของผู้ตาย
โดยทางทนายได้ร้องขอให้ศาลลดโทษและจำคุก 9 ปี โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันเรื่องเงิน และจำเนินเงินที่นายทาคาโนะมอบให้นั้น ทำให้เขามีปัญหาทางการเงิน ขณะที่ทางอัยการเรียกโทษจำคุก 20 ปี ซึ่งทางอัยการระบุว่าผู้ตายได้ร้องขอชีวิตแต่นายทาคาโนะก็ไม่ได้หยุดแต่อย่างใด
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