“ชมพู่” พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27
San Francisco Signal ทีมน้องใหม่ในศึก LOVB ประกาศคว้าตัว “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันมือเซตทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ต่อยอดเส้นทางลีกอเมริกา หลังเคยพาออร์แลนโดคว้าแชมป์พ่วง MVP มาแล้ว
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 อินสตาแกรมของสโมสร San Francisco Signal ทีมวอลเลย์บอลอาชีพหญิงจากเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ภาพเปิดตัว “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันและมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นผู้เล่นของทีมอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อความว่า “From Thailand to SF” หรือ “จากประเทศไทย สู่ซานฟรานซิสโก”
ในโพสต์เปิดตัว สโมสรระบุตำแหน่งของพรพรรณว่าเป็นเซตเตอร์จากจังหวัดนครพนม ประเทศไทย พร้อมไล่เรียงเกียรติประวัติทั้งการคว้าแชมป์ลีกอาชีพสหรัฐฯ รางวัล MVP รอบชิงชนะเลิศปี 2025 รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมหลายสมัยทั้งในไทย อินโดนีเซีย ระดับเอเชีย และซีเกมส์ ระหว่างปี 2015 ถึง 2025 รวมถึงรางวัล MVP วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก ปี 2016
รู้จัก San Francisco Signal ทีมน้องใหม่แห่งลีก LOVB
San Francisco Signal เป็นทีมขยายของ ลีก LOVB (League One Volleyball) ลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐอเมริกาโดยเพิ่งเปิดตัวชื่อและอัตลักษณ์สโมสรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 และจะลงแข่งขันฤดูกาลแรกในเดือนมกราคม 2570
ความน่าสนใจของทีมนี้คือชื่อ “Signal” มาจากการโหวตของแฟนวอลเลย์บอลในย่านเบย์แอเรีย โดยเฉือนชนะอีกสองตัวเลือกคือ Swell และ Tide ขณะที่กลุ่มเจ้าของทีมนำโดยผู้หญิงล้วน และมีอดีตนักกีฬาโอลิมปิกหลายราย รวมถึงเคลซีย์ โรบินสัน คุก เจ้าของสามเหรียญโอลิมปิกจากวอลเลย์บอล
การมาของพรพรรณยังทำให้ลีก LOVB ฤดูกาลหน้ามีนักตบสาวไทยรวมกันถึง 3 คน โดยก่อนหน้านี้ “แป้น” ปิยะนุช แป้นน้อย ลิเบอโรจอมเก๋า ได้เปิดตัวกับ LOVB Atlanta ตั้งแต่ปี 2567 ส่วน “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ หัวเสาตัวเก่ง ก็เข้าสู่ระบบของลีกไปก่อนแล้วเช่นกัน
ย้อนเส้นทาง 2 ปีในลีกอเมริกา จากม้ามืดสู่แชมป์ประวัติศาสตร์
สำหรับแฟนวอลเลย์บอลไทย เส้นทางของพรพรรณในลีกอเมริกาถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่น่าจดจำที่สุดของนักกีฬาไทยในต่างแดน
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี 2567 เมื่อออร์แลนโด วาลคิรีส์ ทีมในลีก Pro Volleyball Federation (PVF) ประกาศคว้าตัวพรพรรณด้วยสัญญา 1 ปี ทำให้เธอกลายเป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนที่สองที่ได้ไปค้าแข้งในลีกอเมริกา ตามรอยรุ่นพี่อย่าง นุศรา ต้อมคำ โดยฤดูกาลก่อนหน้านั้นเธอเพิ่งผ่านประสบการณ์เล่นลีกเกาหลีใต้กับทีม IBK มาหมาด ๆ
แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในฤดูกาล 2025 เมื่อพรพรรณโชว์ฟอร์มเซตอัจฉริยะ พาออร์แลนโดทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ก่อนที่ทีมจะพลิกจากอันดับสุดท้ายของฤดูกาลก่อน ผงาดคว้าแชมป์ PVF ประจำปี 2025 ด้วยการเอาชนะ อินดี อิกไนต์ 3-1 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมกับที่พรพรรณคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) จากผลงานแอสซิสต์ 37 ครั้งและขุดบอล 12 ครั้งในนัดชิง รับเงินรางวัลส่วนตัว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.3 แสนบาท ขณะที่ทีมแชมป์รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33 ล้านบาท
ความสำเร็จครั้งนั้นทำให้เธอกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกา
ต่อมาลีก PVF ได้ปรับโครงสร้างและรีแบรนด์เป็น เมเจอร์ ลีก วอลเลย์บอล (MLV) ในฤดูกาล 2026 ซึ่งพรพรรณยังคงเป็นกำลังหลักของออร์แลนโด แม้ผลงานทีมจะไม่หวือหวาเท่าปีแชมป์ โดยจบฤดูกาลในอันดับ 5 ก่อนที่เธอจะบินกลับมาสมทบทัพสาวไทยในศึกเนชันส์ลีก VNL 2026 ในฐานะกัปตันทีม
กระทั่งช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ออร์แลนโด วัลคิรีส์ ประกาศแยกทางกับพรพรรณอย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญา ปิดฉากการร่วมงาน 2 ฤดูกาล ก่อนที่เธอจะเปิดตัวเข้าสู่ระบบของลีก LOVB และล่าสุดได้รับการยืนยันต้นสังกัดเป็น San Francisco Signal ในที่สุด
การย้ายครั้งนี้จึงเท่ากับว่ากัปตันทีมชาติไทยจะได้ประเดิมสนามพร้อมกับทีมน้องใหม่ตั้งแต่ฤดูกาลแรกของสโมสรในเดือนมกราคม 2570 และแฟนลูกยางไทยก็มีเหตุผลให้ติดตามผลงานนักตบสาวไทยในลีกอเมริกาอย่างใกล้ชิดกันต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเต็ม ๆ
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