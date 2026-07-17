สิ้น “หลวงปู่ทิวา อาภากโร” พระธรรมทูตผู้บุกเบิกวัดไทยในเยอรมนี ละสังขาร
วงการสงฆ์สูญเสีย หลวงปู่ทิวา อาภากโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 93 ปี 67 พรรษา วัดกำหนดพิธีถวายน้ำสรงศพ 18 ก.ค. นี้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 แฟนเพจ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการมรณภาพว่า คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามขอถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณ “พระอาจารย์ทิวา อาภากโร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ซึ่งได้ละสังขารอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเวลา 16.15 น. ของวันเดียวกัน สิริอายุ 93 ปี 67 พรรษา
ทางวัดกำหนดจัดพิธีถวายน้ำสรงศพในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
จากนายทหารเรือ สู่ร่มกาสาวพัสตร์
หลวงปู่ทิวา อาภากโร เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2476 ก่อนบวชท่านรับราชการเป็นนายทหารเรือ ยศเรือตรี กระทั่งปี 2501 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกนิกาย ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “อาภากโร” แปลว่า “ผู้กระทำแสงสว่าง”
ในพรรษาแรกนั้นเอง ท่านได้ขออนุญาตพระราชมุนี (โฮม โสภโณ) แห่งวัดปทุมวนาราม เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาไทรสายัณห์ จังหวัดนครราชสีมา และได้พบกับหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถร) การปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในพรรษานั้นทำให้เกิดศรัทธาแรงกล้า ถึงขั้นตัดสินใจลาออกจากราชการทหาร เพื่อมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และติดตามหลวงปู่สมชายออกธุดงค์อยู่นานหลายปี
ต่อมาในปี 2520 ท่านได้นิมนต์หลวงปู่หลุย จันทสาโร พระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังสายพระป่า มารักษาตัวและจำพรรษาที่สวนปทุมภาวนา จังหวัดปทุมธานี ตลอดพรรษานั้นท่านได้อุปัฏฐากรับใช้อย่างใกล้ชิด พร้อมศึกษาธรรมะด้านวิปัสสนายานิกและยึดถือปฏิปทาของหลวงปู่หลุยเป็นแนวทางปฏิบัติเรื่อยมา
ครูผู้สอนอานาปานสติ งานสำคัญในวงการสงฆ์
ปี 2530 หลวงปู่ทิวาเริ่มสอนธรรมะภาคปฏิบัติอย่างเป็นทางการ โดยเน้นหลัก “อานาปานสติ ฝ่ายวิปัสสนายานิก” หรือการเจริญสติด้วยลมหายใจ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ให้ความสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านเป็นจำนวนมาก
นอกจากงานสอน ท่านยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานสำคัญระดับประเทศถึงสองครั้ง ครั้งแรกคืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่หลุย จันทสาโร ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2533 และครั้งที่สองคืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี 2562
ผู้บุกเบิกพระพุทธศาสนาในยุโรป
บทบาทโดดเด่นอีกด้านของหลวงปู่ทิวาคืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน ปี 2524 ท่านเดินทางไปเป็นพระธรรมทูตครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย ตามพระดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
จากนั้นในปี 2534 ท่านได้เป็นพระธรรมทูตสังกัดธรรมยุติกนิกายรูปแรกที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนี และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดพุทธเบญจพล วัดไทยแห่งแรกในเมือง Langenselbold แคว้น Hessen ด้วยวิสัยทัศน์ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในยุโรป ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อใส เมือง Biebergemuend ในปี 2559 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรปมาจนถึงปัจจุบัน
การละสังขารของหลวงปู่ทิวา อาภากโร จึงนับเป็นการสูญเสียพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่อุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
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