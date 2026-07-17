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ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:28 น.
เพจดัง ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

เพจดัง ‘ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ’ ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 งวด 16 ธันวาคม 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

จากกรณีดราม่าร้อนวงการกู้ภัย เมื่อจู่ ๆ ชื่อของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแฉเรื่องการยักยอกเงินสมาคมกู้ภัยกว่า 80 ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัว และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ (17 ก.ค. 69) และดูเหมือนว่าน่าจะมีการไปออกรายการดังในช่วงบ่ายนี้ด้วย

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง อย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลในอดีตที่ครั้งนี้มีภาพปรากฎว่า ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยเป็นกู้ภัยหนุ่มดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 4 ใบ หมายเลข 845093 ในงวด 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา แต่ทางเพจกำชับไว้ว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบและยังไม่มีข้อมูลว่าตัวของปอนด์เคยออกมาชี้แจงหรือพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือยัง

ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน-1 ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน-2

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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