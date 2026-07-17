ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค.นี้

ไขข้อสงสัย คนไม่ผ่านเกณฑ์เบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ต้องทำยังไง ยื่นทบทวนสิทธิภายใน 17 – 31 ก.ค.นี้ ผ่าน 4 ช่องทาง เช็กขั้นตอนที่นี่
กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ทั่วประเทศแล้ว ระบบเปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบผลได้ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย
- แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- แอปพลิเคชันทางรัฐ
- เว็บไซต์หลักของโครงการคือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
- เดินทางไปตรวจสอบได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารในวันและเวลาทำการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทํายังไง?
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 การขอทบทวนสิทธิทำได้ผ่าน 4 ช่องทางหลักเช่นเดียวกัน
ช่องทางที่ 1 : ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ
ผู้ใช้งานต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัส Laser ID หลังบัตร และเบอร์โทรศัพท์ ให้พร้อม จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
-
เข้าสู่เว็บไซต์โครงการเพื่อตรวจสอบสถานะ >> คลิก
-
กดเมนูติดตามผลการลงทะเบียน
-
เลือกระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน หรือ Digital ID
-
หากผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กดเมนู “ผลการตรวจสอบ” เพื่อดูรายละเอียดและดำเนินการทบทวนสิทธิต่อ
-
กรณีตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชน ระบบจะให้ระบุรหัส Laser ID หลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตน หากข้อมูลผิดระบบจะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบและเริ่มต้นใหม่
-
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วกดยืนยันการทบทวนสิทธิ
-
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันอีกครั้งในหน้าต่างยืนยันคำขอ
-
ระบบจะบันทึกคำขอและแสดงข้อความสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์หรือบันทึกผลการยืนยันไว้เป็นหลักฐานได้
ช่องทางที่ 2 : ทบทวนสิทธิผ่าน 5 ธนาคาร
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือ ธอท.
-
เจ้าหน้าที่จะล็อกอินเข้าระบบตามสิทธิ
-
เจ้าหน้าที่เสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตร
-
หากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทบทวนสิทธิในขั้นตอนถัดไป
-
เจ้าหน้าที่กดดูผลการตรวจสอบเพื่อเช็กเหตุผลที่ไม่ผ่าน
-
ดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิให้
หลังยื่นทบทวนสิทธิแล้ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
ช่องทางที่ 3 : ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
-
เข้าแอปฯ เป๋าตัง
-
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
-
กดปุ่มทบทวนสิทธิ
-
กรอกข้อมูลการติดต่อและกดยืนยันทบทวนสิทธิ
-
กดยืนยันทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
ช่องทางที่ 4 : ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
-
เข้าแอปฯ ทางรัฐ
-
กดเมนูบริการ ค้นหาคำว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
-
เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
-
ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะ หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ”
-
ตรวจสอบรายละเอียด กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันคำขอ
กระทรวงการคลังเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขเอกสาร ผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช่องทางประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 รู้พร้อมกัน 17 ก.ค.นี้ เริ่มใช้สิทธิวันไหน
- ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย
- ครม.เคาะแล้ว! ไม่นำสิทธิลดหย่อนพ่อแม่-หนี้เกษตรกร เป็นเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯ ปี 2569
ติดตาม The Thaiger บน Google News: