การเงินเศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 10:13 น.
วิธีทบทวนสิทธิไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไขข้อสงสัย คนไม่ผ่านเกณฑ์เบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ต้องทำยังไง ยื่นทบทวนสิทธิภายใน 17 – 31 ก.ค.นี้ ผ่าน 4 ช่องทาง เช็กขั้นตอนที่นี่

กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ทั่วประเทศแล้ว ระบบเปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจสอบผลได้ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย

  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • แอปพลิเคชันทางรัฐ
  • เว็บไซต์หลักของโครงการคือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
  • เดินทางไปตรวจสอบได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารในวันและเวลาทำการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทํายังไง?

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 การขอทบทวนสิทธิทำได้ผ่าน 4 ช่องทางหลักเช่นเดียวกัน

ช่องทางที่ 1 : ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัส Laser ID หลังบัตร และเบอร์โทรศัพท์ ให้พร้อม จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์โครงการเพื่อตรวจสอบสถานะ >> คลิก

  2. กดเมนูติดตามผลการลงทะเบียน

  3. เลือกระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน หรือ Digital ID

  4. หากผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กดเมนู “ผลการตรวจสอบ” เพื่อดูรายละเอียดและดำเนินการทบทวนสิทธิต่อ

  5. กรณีตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชน ระบบจะให้ระบุรหัส Laser ID หลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตน หากข้อมูลผิดระบบจะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบและเริ่มต้นใหม่

  6. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วกดยืนยันการทบทวนสิทธิ

  7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันอีกครั้งในหน้าต่างยืนยันคำขอ

  8. ระบบจะบันทึกคำขอและแสดงข้อความสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์หรือบันทึกผลการยืนยันไว้เป็นหลักฐานได้

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
ขั้นตอนการทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ-2
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
ขั้นตอนการทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ-3
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
ขั้นตอนการทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ-4
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ช่องทางที่ 2 : ทบทวนสิทธิผ่าน 5 ธนาคาร

ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือ ธอท.

  1. เจ้าหน้าที่จะล็อกอินเข้าระบบตามสิทธิ

  2. เจ้าหน้าที่เสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตร

  3. หากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทบทวนสิทธิในขั้นตอนถัดไป

  4. เจ้าหน้าที่กดดูผลการตรวจสอบเพื่อเช็กเหตุผลที่ไม่ผ่าน

  5. ดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิให้

หลังยื่นทบทวนสิทธิแล้ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร-2
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ช่องทางที่ 3 : ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง

  2. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

  3. กดปุ่มทบทวนสิทธิ

  4. กรอกข้อมูลการติดต่อและกดยืนยันทบทวนสิทธิ

  5. กดยืนยันทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

วิธีทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ช่องทางที่ 4 : ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

  1. เข้าแอปฯ ทางรัฐ

  2. กดเมนูบริการ ค้นหาคำว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

  3. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

  4. ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะ หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ”

  5. ตรวจสอบรายละเอียด กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันคำขอ

กระทรวงการคลังเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขเอกสาร ผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569

ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
ทบทวนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ-2
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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