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รวบแล้ว หนุ่มเจ้าของบัญชีเงิน โยงคดีซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียก จ้างหิ้วไปญี่ปุ่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 09:35 น.
ขอบคุณภาพจาก PPTV

รวบแล้ว หนุ่มเจ้าของบัญชีเงิน โยงคดีซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียก จ้างหิ้วไปญี่ปุ่น เจ้าตัวให้การมีแฟนสาวเป็นคนเวียดนามไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้าง

จากกรณีที่ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Chayamin Pai” ได้ว่าจ้างผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไทยไปญี่ปุ่น โดยให้ไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่อาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ซึ่งต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้รับหิ้วได้นำสินค้ามาตรวจสอบและบรรจุลงกระเป๋าเพื่อเตรียมเดินทาง แต่กลับพบความผิดปกติที่กระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน 6 กระปุกมีน้ำหนักมากเกินจริง จึงได้เปิดตรวจสอบและพบวัตถุต้องสงสัยสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซ่อนอยู่ภายใน

หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้รับหิ้วจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ให้เข้าตรวจสอบพัสดุดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูอย่างละเอียดพบยาไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ถูกซ่อนอยู่ในกระปุกมะขามเปียกเหลวทั้ง 6 ขวด รวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดประมาณ 2.059 กิโลกรัม โดยผลการทดสอบด้วยชุดตรวจสารเสพติดยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จริง ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจยึดของกลางและรวบรวมหลักฐานทันที ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และพล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายสมพงษ์ อายุ 50 ปี ชาว จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร ในข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” จับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ถนนรังสิตนครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.นครนายก

นายสมพงษ์ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ได้คบหากับแฟนสาวชาวเวียดนาม มานานกว่า 1 ปี ขณะนี้แฟนสาวอยู่ในประเทศเวียดนาม แจ้งว่าจะกลับมาเดือน ส.ค. ก่อนหน้านี้ตนเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารของตนไปใช้ทำธุรกรรมเพื่อความสะดวก เนื่องจากแฟนสาวเป็นต่างชาติ ไม่รู้ว่าแฟนสาวเอาไปทำธุรกรรมอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นำตัวนายสมพงษ์ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขัน ดำเนินการต่อไป

ส่วนการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ล่าสุด ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ได้ขอออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน และชาวเวียดนาม 1 คน แต่จากข้อมูลคาดว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ประมาณ 15 คน

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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