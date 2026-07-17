สรุปปมเก่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์” สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา ย้อนปมเงินบริจาคของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ ที่เคยเป็นข่าวเมื่อปี 2567 กลับมาเล่าใหม่ หลังประเด็นถูกพูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์นำเนื้อหาข่าวเก่าเกี่ยวกับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง กลับมาเผยแพร่อีกครั้ง โดยระบุในโพสต์ว่าประเด็นเรื่องเงินบริจาคของปอนด์เคยถูกพูดถึงมาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน และต้องการนำข่าวเก่ามาให้ผู้ที่เพิ่งติดตามเรื่องนี้ได้อ่านประกอบกัน
ตามที่เพจซ้อเปาโพสต์เล่าย้อนไว้ ก่อนหน้าที่สมาคมสายธารสะพานบุญจะถูกสั่งยุบ เคยมีกระแสในโลกออนไลน์ตั้งคำถามเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคและการแปะเลขบัญชีในโพสต์ของปอนด์มาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง จนมีเสียงเรียกร้องให้สมาคมชี้แจงรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน ทั้งนี้ เนื้อหาที่เพจซ้อเปานำมาเผยแพร่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตจากฝั่งเพจเอง ไม่ใช่ข้อสรุปจากหน่วยงานตรวจสอบใด
ย้อนกลับไปวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เฟซบุ๊ก จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง โพสต์แจ้งด้วยตนเองว่าจังหวัดมีคำสั่งยุบ สมาคมสายธารสะพานบุญ ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ไม่มีทุนจัดงานศพ และเป็นที่รู้จักจากการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมประกาศให้ทุกสาขาหยุดดำเนินงานทันที
ต่อมาปอนด์ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองว่า สาเหตุที่สมาคมถูกสั่งยุบมาจากปัญหาข้อกฎหมายเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยระบุว่าตนไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการ แต่เป็นผู้ดำเนินงานให้สมาคม เมื่อมีผู้ร้องเรียนประเด็นนี้ต่อทางจังหวัด จึงเป็นเหตุให้สมาคมถูกสั่งยุบตามกระบวนการกฎหมาย ปอนด์ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาค พร้อมระบุว่าตนทำบัญชี ยื่นงบดุล และเสียภาษีถูกต้องมาโดยตลอด
ในโพสต์เดียวกัน เพจซ้อเปา (ซึ่งใช้ชื่อ “อีซ้อขยี้ข่าว” ในขณะนั้น) ระบุว่าฝ่ายปกครองของจังหวัดได้แจ้งความปอนด์ในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเพิ่มเติมด้วย พร้อมอ้างว่ามีการทำหนังสือถึงสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมาคม ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนนี้เป็นเพียงข้อความที่เพจซ้อเปาระบุไว้ในโพสต์ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐหรือ ปปง. แต่อย่างใด และคดีให้การเท็จดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาล
ด้านปอนด์เคลื่อนไหวตอบโต้ประเด็นหนังสือราชการที่หลุดออกสู่สื่อออนไลน์ พร้อมยืนยันผ่านโพสต์ส่วนตัวว่าตนดำเนินการเรื่องการจัดการศพผู้เสียชีวิตกว่า 8,000 ราย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และระบุว่าหากทำไม่จริง ญาติผู้เสียชีวิตคงออกมาเรียกร้องไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้เป็นการรวบรวมจากสิ่งที่ เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เผยแพร่ ประกอบกับคำชี้แจงที่ปอนด์เคยโพสต์ด้วยตัวเองในอดีต ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการหรือคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใด
ดังนั้น ผู้ติดตามเรื่องนี้จึงควรพิจารณาข้อมูลด้วยความรอบคอบ และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ปอนด์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันว่า “รายการโหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยครับ พรุ่งนี้พบกัน เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ”
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย
- เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ
- ไขความลับ 5 ผู้รอดชีวิตติดถ้ำที่ลาว กิน “ไม้ร่อนทอง” ประทังชีวิตรอการช่วยเหลือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: