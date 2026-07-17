ทำเนียบขาวคอนเฟิร์ม “ทรัมป์” ร่วมชมนัดชิงบอลโลก เตรียมเป็นคนมอบถ้วยรางวัล
ทำเนียบขาวคอนเฟิร์ม โดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมชมนัดชิงบอลโลก 2026 ระหว่างสเปนและอาร์เจนตินา เตรียมเป็นคนมอบถ้วยรางวัลให้ทีมชนะ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเข้าร่วมชมเกมรอบชิงศึกฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง อาร์เจนตินา และ สเปน ในวันอาทิตย์นี้
โดยทางทำเนียขาวระบุว่า พวกเราตั้งตารอเกมรอบชิงและพวกเราก็รู้ว่าท่านประธานาธิบดีตั้งตารอที่จะเข้าชม นี่เป็นข้อสรุปที่เหมาะสมกับทัวร์นาเม้นท์ที่แสดงศักยภาพของสหรัฐอเมริกาในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ขณะที่นาย จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ระบุว่านายทรัมป์ จะเป็นคนมอบถ้วยฟุตบอลโลกให้กับผู้ชนะด้วย พร้อมกล่าวว่าเป็นธรรมเนียมที่ทำมาตลอด อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุว่านายทรัมป์จะร่วมฉลองกับผู้ชนะหรือไม่
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ FIFA ไม่มีข้อโต้แย้งหากนายทรัมป์ อยากจะขึ้นไปร่วมพิธีการชูถ้วยกับผู้ชนะบอลโลก 2026 ด้วย โดยตามมาตรการของ FIFA นั้นระบุว่าอนุญาตให้แค่สมาชิกของทีมชนะเท่านั้นที่ร่วมฉลองบนโพเดียมได้ โดยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนายทรัมป์เองว่าเขาอยากจะร่วมฉลองกับทีมผู้ชนะหรือไม่
เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ภายหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ที่ลงเตะในประเทศสหรัฐอเมริกา
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