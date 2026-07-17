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เจมมี่เจมส์ ยืนยัน ซีสต์ในสมองไม่อันตราย ไม่เกี่ยวการดื่มโดยตรง สัญญาจะดูแลตัวเอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 09:28 น.

เจมมี่เจมส์ อัปเดตอาการซีสต์ในสมอง ยันไม่อันตราย ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เกี่ยวกับการดื่มโดยตรง แต่จะมีสติ รู้ลิมิตตัวเอง จะดูแลตัวเองให้ดี ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้

ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนักหลังนักแสดงหนุ่ม เจมมี่เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ได้พูดคุยกับสาว ปันปัน สุทัตตา เรื่องไลฟ์สไตล์สุดขั้วยอมรับว่าชื่นชอบรสชาติของแอลกอฮอล์และรักบรรยากาศการดื่มมาก ไม่ใช่คนติดเหล้าแบบแอลกอฮอลิก แต่มักจะหาโอกาสพิเศษดื่มได้ทุกวัน แม้น้ำหนักตัวจะไม่พุ่งกระฉูด แต่ผลที่ได้คืออาการบวมและไขมันสะสม

เจมมี่เจมส์ เล่าว่าช่วงหนึ่งเขารับงานหนักมากต้องถ่ายซีรีส์หลายเรื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อน จู่ ๆ มีอาการปวดหัวไมเกรนและไปตรวจสแกน MRI ที่โรงพยาบาล แพทย์กลับพบซีสต์ขนาด 2.3 x 2.7 ซม. ในสมอง อย่างไรก็ตาม แพทย์ระบุว่าน่าจะเป็นซีสต์ที่มีมาแต่กำเนิด ไม่ใช่อาการที่อันตรายรุนแรงหากไม่มีอุบัติเหตุกระแทกที่ศีรษะอย่างแรง และให้คอยติดตามอาการแบบปีต่อปี ปัจจุบันซีสต์โตขึ้นเพียงเล็กน้อยจนไม่มีนัยสำคัญ

หลังจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเป็นกังวลและขอให้นักแสดงหนุ่มหายจากอาการป่วยโดยเร็ว

ล่าสุด เจมมี่เจมส์ เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม jamyjamess ระบุว่า “จากกรณีที่มีข่าวของผมออกไปในสื่อเกี่ยวกับ ‘การตรวจพบซีสต์ในสมอง’ ผมอยากแจ้งให้ทุกคนสบายใจนะครับ

ผลตรวจพบว่าเป็นซีสต์ในเยื่อหุ้มสมอง (Arachnoid cyst DDx mega cisterna magna) ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถพบได้ และส่วนใหญ่อาจเป็นมาตั้งแต่กําเนิด โดยในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะอันตรายครับ ไม่มีความจําเป็นต้องรักษาหรือผ่าตัด เพียงติดตามอาการและสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน การออกกําลังกาย หรือการรับประทานอาหาร

ส่วนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณหมอไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับซีสต์ครับ อย่างไรก็ตามผมจะดื่มอย่างมีสติ รู้ลิมิตของตัวเอง และดูแลสุขภาพควบคู่กันไปครับ

ขอบคุณทุกกําลังใจและทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้นะครับ ทุกข้อความมีความหมายกับผมมากจริง ๆ ตอนนี้ผมสบายดีและจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับ”

เจมมี่เจมส์แจ้งเรื่องเจอซีสต์ในสมอง
ภาพจาก Instagram : jamyjamess
เจมมี่เจม
ภาพจาก Instagram : jamyjamess

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sukanlaya s.

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