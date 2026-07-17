ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินสมาคมกู้ภัยกว่า 81 ล้าน ถอนเงินวันเดียวสูงสุด 1.03 ล้าน เข้าบัญชีตัวเอง
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก แสงอรุณการยาง ธาตุพนม-นาแก โพสต์ภาพข้อมูลตัวเลขการเงินพร้อมตั้งคำถามว่า “ใช้เมียเบิกเงินจากสมาคมมาเข้าบัญชีส่วนตัว ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีความผิดหรือไม่? กู้ภัยไทย ช่วยกันแชร์ให้คนทั้งไทยประเทศได้รับรู้”
โดยภาพที่เพจดังกล่าวโพสต์เป็นภาพรวมตัวเลขการเงินของสมาคม โดยระบุดังนี้
- รายการธุรกรรมทั้งหมด ประมาณ 723,900 รายการใน 4 บัญชี
- เงินรับเข้ารวม 4 บัญชีมากกว่า 236 ล้านบาท
- ถอนเงินสดบัญชีสมาคม เป็นจำนวน 81.9 ล้านบาท (หรือ 97% ของเงินรับเข้า)
- ถอนเงินจำนวน 30,000 บาทซ้ำ 1,433 ครั้ง (หรือ 90% ของการถอนทั้งหมด)
- บัญชีต้นทางผู้โอนเข้าสมาคม 314,836 บัญชีที่ไม่ซ้ำกัน
- สูงสุดถอนในวันเดียว 1.03 ล้านบาท (วันที่ 7 ก.ย. 2567 จำนวน 35 ครั้ง)
ด้วยโพสต์ดังกล่าวทำให้กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงชาวเน็ตแห่แชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ “ปอนด์-จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “246ล้าน โอ้ววว แม่เจ้าาา555555 จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย”
นอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “รายการโหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยครับ พรุ่งนี้พบกัน เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ” ซึ่งต้องติดตามว่าทางด้านปอนด์ จักรกฤษณ์ จะชี้แจงต่อดรามาที่เกิดขึ้นอย่างไร
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