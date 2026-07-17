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ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 09:51 น.
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินสมาคมกู้ภัยกว่า 81 ล้าน ถอนเงินวันเดียวสูงสุด 1.03 ล้าน เข้าบัญชีตัวเอง

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก แสงอรุณการยาง ธาตุพนม-นาแก โพสต์ภาพข้อมูลตัวเลขการเงินพร้อมตั้งคำถามว่า “ใช้เมียเบิกเงินจากสมาคมมาเข้าบัญชีส่วนตัว ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีความผิดหรือไม่? กู้ภัยไทย ช่วยกันแชร์ให้คนทั้งไทยประเทศได้รับรู้”

โดยภาพที่เพจดังกล่าวโพสต์เป็นภาพรวมตัวเลขการเงินของสมาคม โดยระบุดังนี้

  • รายการธุรกรรมทั้งหมด ประมาณ 723,900 รายการใน 4 บัญชี
  • เงินรับเข้ารวม 4 บัญชีมากกว่า 236 ล้านบาท
  • ถอนเงินสดบัญชีสมาคม เป็นจำนวน 81.9 ล้านบาท (หรือ 97% ของเงินรับเข้า)
  • ถอนเงินจำนวน 30,000 บาทซ้ำ 1,433 ครั้ง (หรือ 90% ของการถอนทั้งหมด)
  • บัญชีต้นทางผู้โอนเข้าสมาคม 314,836 บัญชีที่ไม่ซ้ำกัน
  • สูงสุดถอนในวันเดียว 1.03 ล้านบาท (วันที่ 7 ก.ย. 2567 จำนวน 35 ครั้ง)
ข้อมูลตัวเลขการเงินของสมาคมกู้ภัยที่เพจแสงอรุณการยางนำมาเปิดเผย
FB/ แสงอรุณการยาง ธาตุพนม-นาแก

ด้วยโพสต์ดังกล่าวทำให้กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงชาวเน็ตแห่แชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ “ปอนด์-จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “246ล้าน โอ้ววว แม่เจ้าาา555555 จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย”

นอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “รายการโหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยครับ พรุ่งนี้พบกัน เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ” ซึ่งต้องติดตามว่าทางด้านปอนด์ จักรกฤษณ์ จะชี้แจงต่อดรามาที่เกิดขึ้นอย่างไร

ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ข้อความ
FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง
FB/ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 09:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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