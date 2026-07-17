ป๋าเต็ด ยุทธนา น้อมรับความผิด งาน Big Mountain แย่ลงทุกปี ทำคนดูหายกว่าครึ่ง

เปิดใจครั้งแรก! ป๋าเต็ด ยุทธนา น้อมรับความผิด หลังโดนรีวิวงาน Big Mountain (บิ๊กเมาน์เท่น) แย่ลงทุกปี ทำคนดูหายกว่าครึ่ง แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ทำเอาแฟนเพลงสายเฟสติวัลต้องลุกฮือขึ้นมาใส่ใจกันทั้งประเทศ เมื่อ ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม โพสต์ข้อความภาพเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์ที่ดูไม่ดีเอามาก ๆ ของงานเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่ระดับตำนานของไทยอย่าง Big Mountain (บิ๊กเมาน์เท่น) ที่ก่อนหน้านี้เคยฮอตฮิตมาตลอด แต่จู่ ๆ ช่วงปีหลัง ๆ กลับเริ่มมีเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นมากมาย และคนดูก็ลดลงทุกปี จนปีล่าสุดคนหายไปกว่าครึ่ง
ป๋าเต็ด เปิดใจครั้งแรกถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในครั้งนี้ ระบุว่า “หลายคนบอกผมว่า รู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กแย่ลงทุกปี ผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งนึง ถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วว่ะ ผมผิดเองที่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้”
หลังจากที่ ป๋าเต็ด โพสต์ข้อความน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับงาน บิ๊กเมาน์เท่น ไปได้ไม่นานก็มีแฟนคลับเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์ บ้างก็ยังชื่นชมชื่นชอบและขอส่งกำลังใจ พร้อมยืนยันที่จะสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี บางคนก็มองว่าปีหลัง ๆ มาเริ่มแย่ลงจริง ๆ อยากให้มีการเพิ่มการตรวจตราเกี่ยวกับกัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า พอต ด้วย เนื่องจากวัยรุ่นไปดูเยอะขึ้น
ทั้งยังมีคนมาติในเรื่องของระบบการจัดการที่ช่วงปีแรก ๆ ที่ทำจำกัดคน กลายเป็นไม่จำกัดคน ทำให้ปริมาณคนเยอะ จุดจอดรถน้อย ไกล ลำบาก กว่าจะได้ออกจากงานร่วมชั่วโมง แถมห้องน้ำก็น้อย ไม่สามารถรองรับกับจำนวนคนมหาศาล รวมถึงจุดขายอาหารก็อยู่ไกล นอกจากนั้นเทศกาลดนตรีเริ่มมีจัดขึ้นในหลาย ๆ ที่ให้คนเลือกสรร ทำให้คนปันใจจากบิ๊กเมาน์เท่นไปเยอะ
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อ้างอิงจาก : FB Yuthana Boonorm
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