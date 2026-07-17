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ครอบครัวเด็กพิเศษ ติดต่อ สส.กังฟู เพื่อขอโทษ กรณีซิ่งชนพระมรณภาพ 10 รูป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 09:04 น.

ครอบครัวเด็กพิเศษ ติดต่อ สส.กังฟู เพื่อขอโทษ กรณีซิ่งชนพระมรณภาพ 10 รูป หลัง ออย แสงศิลป์ เดือดยังไม่เคยได้รับคำขอโทษเลย

จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป โดยหนึ่งในพระที่มรณภาพคือ พระรัชตะ ทองบุราณ เตชวโร ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของออย แสงศิลป์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 2 ก.ค. 69

ซึ่งในเวลาต่อมา ออย แสงศิลป์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่เคยเห็นหน้าครอบครัวของเด็ก และไม่เคยได้รับคำขอโทษ พร้อมตั้งคำถามว่า คดีนี้จะจบแค่นี้จริง ๆ หรือ?” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ณ เวลานี้ เบื้องต้นครอบครัวเด็กพิเศษ11 ติดต่อมาเพื่อที่จะขอโทษครอบครัวพระที่มรณภาพแล้วครับผม”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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