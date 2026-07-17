“มงคลกิตติ์” พา “หมวดนัท” ทำบุญ โพสต์เดือดเอาผิด 30 ชม. นายกฯเอาผิดใครไม่ได้
มงคลกิตติ์ พา หมวดนัท ทำบุญ โพสต์เดือดเอาผิด 30 ชม. นายกฯเอาผิดใครไม่ได้ สวนทางกับหมวดนัท ดำเนินคดีโคตรไว ลุยสู้คดีเต็มที่
จากกรณีที่ ว่าที่ ร้อยโทชิตพงศ์ หรือ หมวดนัท เจ้าของฉายา “หนุ่มมั่วบ้านงาน” ถูกตั้ง 3 ข้อหาได้แก่ แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน, ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และไขข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจ สืบเนื่องจากที่ลงพื้นที่ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังเกิดเหตุไฟไหม้เป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30 ศพตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนาย เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพาหมวดนัท ร่วมทำบุญ พร้อมเขียนข้อความว่า “วันนี้มาทำบุญ วัดสุทัศนเทพวราราม” ซึ่งอ้างอิงตามเพจเฟซบุ๊กได้ระบุว่ามีการพาไปทำบุญสองจุดได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พร้อมกันนี้นายเต้ ยังระบุอีกว่า “นี่ ผ่านมา 83 ชม แล้ว นายก เอาผิดใครได้บ้าง ผับไฟไหม้ ตายกว่า 30++ เห็นเอาผิด หมวดนัด นี่โคตรเร็วจริงๆ” และ “ผมมอบให้ทีมกฏหมาย นำโดย ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน เข้ามาดูแลคดี ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมวดนัท เปิดใจหลังถูกแจ้ง 3 ข้อหา ยันไม่ท้อ ขอเดินหน้าทำดีต่อ
- หมวดนัท มั่วบ้านงาน โดน 3 ข้อหา แต่งกายคล้ายชุดทหาร เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
- กองทัพชี้แจง “หมวดนัท” หนุ่มมั่วบ้านงาน ไม่ได้รับราชการทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: