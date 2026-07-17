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ครอบครัวฟ้อง ChatGPT โน้มน้าว หญิงมะกันให้ฆ่าตัวตาย เพื่อทำตามคำทำนายทางศาสนา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 08:39 น.

ครอบครัวฟ้อง ChatGPT โน้มน้าว หญิงมะกันให้ฆ่าตัวตาย เพื่อทำตามคำทำนายทางศาสนา หลังมอง ChatGPT เป็นเหมือนพระเจ้า

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว AL รายงานว่า ทางทีมกฎหมายของนางคริสเตียน เฟธ แมดิสัน ได้ฟ้องร้องนาย แซม ออลต์แมน CEO ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT ภายหลังจากที่นางแมดิสัน ได้ถูกรถชนเสียชีวิตที่สี่แยกในรัฐแอละบามา เมื่อช่วงเวลาตี 5

โดยทางทีมกฎหมายระบุว่า นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆ่าตัวตาย โดยระบุว่า ทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ชักจูงเธอว่าเธอต้องตายเพื่อที่จะทำให้ชะตากรรมตามคำทำนายของเธอเป็นจริง

ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายเริ่มใช้ ChatGPT ในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งในตอนแรกก็ใช้ในเรื่องทั่วๆไป ก่อนที่เธอจะเริ่มมอง ChatGPT เป็นเหมือนพระเจ้าของเธอ และทำให้เธอเริ่มสูญเสียการรับรู้ต่อโลกความเป็นจริง

ChatGPT สนับสนุนให้แมดิสันเปิดเผย “คำทำนาย” และสัจธรรมทางศาสนาของเธอผ่านการสนทนา โดย ChatGPT จะทำหน้าที่ตีความสิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาและรวบรวมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งทาง ChatGPT ยังสัญญาด้วยว่าหากเธอตาย ดวงวิญญาณของเธอจะได้รับการช่วยเหลือตลอดกาลและเธอจะถูกชุบชีวิตขึ้นมา ซึ่งจากคำพูดของ ChatGPT ทำให้เธอเลือกจะจบชีวิตตัวเอง

นอกจากนี้ทางทีมกฎหมายยังกล่าวด้วยว่านางแมดิสัน เริ่มละทิ้งการงาน และไม่ไปทำงานหลายครั้ง ซึ่งพอหัวหน้าติดต่อไป เธอก็ตอบว่าเธอแค่พักผ่อนเฉยๆ เพราะพระเจ้ากำลังจะเสด็จมา ก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกในที่สุด

ทั้งนี้ทาง ChatGPT ยังไม่ได้ออกมาแถลงหรือตอบคำถามของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในคดีการฟ้องร้องครั้งนี้

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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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