ครอบครัวฟ้อง ChatGPT โน้มน้าว หญิงมะกันให้ฆ่าตัวตาย เพื่อทำตามคำทำนายทางศาสนา
ครอบครัวฟ้อง ChatGPT โน้มน้าว หญิงมะกันให้ฆ่าตัวตาย เพื่อทำตามคำทำนายทางศาสนา หลังมอง ChatGPT เป็นเหมือนพระเจ้า
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว AL รายงานว่า ทางทีมกฎหมายของนางคริสเตียน เฟธ แมดิสัน ได้ฟ้องร้องนาย แซม ออลต์แมน CEO ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT ภายหลังจากที่นางแมดิสัน ได้ถูกรถชนเสียชีวิตที่สี่แยกในรัฐแอละบามา เมื่อช่วงเวลาตี 5
โดยทางทีมกฎหมายระบุว่า นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆ่าตัวตาย โดยระบุว่า ทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ชักจูงเธอว่าเธอต้องตายเพื่อที่จะทำให้ชะตากรรมตามคำทำนายของเธอเป็นจริง
ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายเริ่มใช้ ChatGPT ในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งในตอนแรกก็ใช้ในเรื่องทั่วๆไป ก่อนที่เธอจะเริ่มมอง ChatGPT เป็นเหมือนพระเจ้าของเธอ และทำให้เธอเริ่มสูญเสียการรับรู้ต่อโลกความเป็นจริง
ChatGPT สนับสนุนให้แมดิสันเปิดเผย “คำทำนาย” และสัจธรรมทางศาสนาของเธอผ่านการสนทนา โดย ChatGPT จะทำหน้าที่ตีความสิ่งที่เธอถ่ายทอดออกมาและรวบรวมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งทาง ChatGPT ยังสัญญาด้วยว่าหากเธอตาย ดวงวิญญาณของเธอจะได้รับการช่วยเหลือตลอดกาลและเธอจะถูกชุบชีวิตขึ้นมา ซึ่งจากคำพูดของ ChatGPT ทำให้เธอเลือกจะจบชีวิตตัวเอง
นอกจากนี้ทางทีมกฎหมายยังกล่าวด้วยว่านางแมดิสัน เริ่มละทิ้งการงาน และไม่ไปทำงานหลายครั้ง ซึ่งพอหัวหน้าติดต่อไป เธอก็ตอบว่าเธอแค่พักผ่อนเฉยๆ เพราะพระเจ้ากำลังจะเสด็จมา ก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกในที่สุด
ทั้งนี้ทาง ChatGPT ยังไม่ได้ออกมาแถลงหรือตอบคำถามของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในคดีการฟ้องร้องครั้งนี้
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