ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ “สี จิ้นผิง” ผลักดันความร่วมมือหลายมิติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 08:17 น.

อนุทิน ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ สี จิ้นผิง และบุคคลสำคัญของประเทศจีน เพื่อร่วมผลักดันความร่วมมือหลายมิติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเฉิน เจี๋ย (Mr. Shen Jie) รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ และนายสวี ข่าย (Mr. Xu Kai) รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ

การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม 3 เมืองหลักได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู และกรุงปักกิ่ง เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจนายกรัฐมนตรีสำคัญ ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569
ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี จะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 (2026 World Artificial Intelligence Conference) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากนั้น จะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AgiBot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีน

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยช่วงค่ำ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วย

2. วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม “Prime Minister-Thai Private Sector Luncheon” ณ นครเฉิงตู เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีน โดยในช่วงบ่าย จะเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา “Thailand-China (Sichuan) Investment and Economic Forum 2026” และพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน 6 ราย เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทย ก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนในช่วงเย็น

3. วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง เพื่อพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

4. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน จากนั้น จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Alibaba Group และสำนักงาน CP Center เพื่อศึกษาการดำเนินงานของภาคธุรกิจชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน

“จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย โดยเฉพาะการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี จะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลสำคัญของจีน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อว่าผลการหารือจะทำให้มีมาตรการสนับสนุนระหว่างกัน รวมไปถึงการพบปะภาคเอกชนชั้นนำด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ e-commerce ของจีน จะทำให้ไทยเข้าโอกาสใหม่ๆ การเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมก้าวหน้า รวมไปถึงการเรียนรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ของจีนด้วย“ นางสาวรัชดา ฯ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี แฟนคลับแทงสตรีมเมอร์สาวดับ หลังถูกปอกลอกจนหมดตัว

2 นาที ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน

9 นาที ที่แล้ว
สรุปปมเก่า &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67 ข่าว

สรุปปมเก่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์” สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67

13 นาที ที่แล้ว
สิ้น &quot;หลวงปู่ทิวา อาภากโร&quot; พระธรรมทูตผู้บุกเบิกวัดไทยในเยอรมนี ละสังขาร ข่าว

สิ้น “หลวงปู่ทิวา อาภากโร” พระธรรมทูตผู้บุกเบิกวัดไทยในเยอรมนี ละสังขาร

17 นาที ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ยุทธนา น้อมรับความผิด งาน Big Mountain แย่ลงทุกปี ทำคนดูหายกว่าครึ่ง บันเทิง

ป๋าเต็ด ยุทธนา น้อมรับความผิด งาน Big Mountain แย่ลงทุกปี ทำคนดูหายกว่าครึ่ง

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว หนุ่มเจ้าของบัญชีเงิน โยงคดีซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียก จ้างหิ้วไปญี่ปุ่น

26 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เจมมี่เจมส์ ยืนยัน ซีสต์ในสมองไม่อันตราย ไม่เกี่ยวการดื่มโดยตรง สัญญาจะดูแลตัวเอง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวคอนเฟิร์ม “ทรัมป์” ร่วมชมนัดชิงบอลโลก เตรียมเป็นคนมอบถ้วยรางวัล

42 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ 17 ก.ค. 69 ร่วงทันที 600 รูปพรรณเหลือ 64,300 บาท

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวเด็กพิเศษ ติดต่อ สส.กังฟู เพื่อขอโทษ กรณีซิ่งชนพระมรณภาพ 10 รูป

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” พา “หมวดนัท” ทำบุญ โพสต์เดือดเอาผิด 30 ชม. นายกฯเอาผิดใครไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวฟ้อง ChatGPT โน้มน้าว หญิงมะกันให้ฆ่าตัวตาย เพื่อทำตามคำทำนายทางศาสนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ “สี จิ้นผิง” ผลักดันความร่วมมือหลายมิติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สน.ทองหล่อ เตรียมออกหมายเรียก “ไอซ์ รักชนก” คดีโพสต์หมิ่น “สุชาติ ชมกลิ่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี อดีต CEO บริษัทก่อสร้างอิตาลี คดีสะพานโมรันดีถล่ม เซ่น 43 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบด้วยดี! ThaiPBS-ช่อง 9 ออกแถลงร่วม ปมผู้ช่วยโดนตบหน้า แจงเป็นการหยอกล้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงดับเด็กสาว 16 ปี ศพนอนในบ้านข้ามคืน เพื่อนสนิท 3 คนไม่แจ้งใคร ข่าวต่างประเทศ

เด็กสาว 16 ถูกยิงดับ ศพนอนในบ้านข้ามคืน เพื่อนสนิท 3 คนไม่แจ้งใคร จนแม่มาพบเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงดับ CEO วัยรุ่น &quot;ราชาน้ำมะนาว&quot; วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย ข่าวต่างประเทศ

ยิงดับ CEO วัยรุ่น “ราชาน้ำมะนาว” วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์! ข่าวกีฬา

เมสซี่ VS ยามาล ศึกชิงบอลโลก 2026 ย้อน 19 ปีก่อนอุ้มอาบน้ำ วันนี้ต้องขวางแชมป์!

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนญี่ปุ่นชื่นชม &quot;เจ้าหญิงคาโกะ&quot; ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นชื่นชม “เจ้าหญิงคาโกะ” ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 ส.ค. 69 แกะเลขแดงเด่นชัด เดี่ยว-สองตัว-สามตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย.เตือนภัย อาหารเสริมแบรนด์ดัง หลอกคนแก่ อ้างรักษาโรคทางตา ระวังสูญเสียการมองเห็น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระใส่ถังขยะหน้าเกตสนามบิน ข่าวต่างประเทศ

จวกเละ! พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระลงถังขยะ กลิ่นเหม็นคลุ้งสนามบิน เจอซัดไร้จิตสำนึก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 16 ก.ค. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 16 ก.ค. 69 เลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง เลขเด็ดตำราสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 08:17 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี แฟนคลับแทงสตรีมเมอร์สาวดับ หลังถูกปอกลอกจนหมดตัว

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ลั่น พร้อมออกโหนกระแส หลังโซเชียลแฉ ยักยอกเงินกว่า 81 ล้าน

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
สรุปปมเก่า &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67

สรุปปมเก่า “ปอนด์ จักรกฤษณ์” สมาคมสายธารสะพานบุญ เคยถูกสั่งยุบปี 67

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
สิ้น &quot;หลวงปู่ทิวา อาภากโร&quot; พระธรรมทูตผู้บุกเบิกวัดไทยในเยอรมนี ละสังขาร

สิ้น “หลวงปู่ทิวา อาภากโร” พระธรรมทูตผู้บุกเบิกวัดไทยในเยอรมนี ละสังขาร

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button