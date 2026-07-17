“อนุทิน” ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ “สี จิ้นผิง” ผลักดันความร่วมมือหลายมิติ
อนุทิน ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ สี จิ้นผิง และบุคคลสำคัญของประเทศจีน เพื่อร่วมผลักดันความร่วมมือหลายมิติ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเฉิน เจี๋ย (Mr. Shen Jie) รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ และนายสวี ข่าย (Mr. Xu Kai) รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ
การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม 3 เมืองหลักได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู และกรุงปักกิ่ง เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจนายกรัฐมนตรีสำคัญ ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569
ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี จะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 (2026 World Artificial Intelligence Conference) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากนั้น จะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AgiBot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีน
ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยช่วงค่ำ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วย
2. วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม “Prime Minister-Thai Private Sector Luncheon” ณ นครเฉิงตู เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีน โดยในช่วงบ่าย จะเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา “Thailand-China (Sichuan) Investment and Economic Forum 2026” และพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน 6 ราย เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทย ก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนในช่วงเย็น
3. วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง เพื่อพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
4. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569
นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน จากนั้น จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Alibaba Group และสำนักงาน CP Center เพื่อศึกษาการดำเนินงานของภาคธุรกิจชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน
“จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย โดยเฉพาะการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี จะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลสำคัญของจีน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อว่าผลการหารือจะทำให้มีมาตรการสนับสนุนระหว่างกัน รวมไปถึงการพบปะภาคเอกชนชั้นนำด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ e-commerce ของจีน จะทำให้ไทยเข้าโอกาสใหม่ๆ การเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมก้าวหน้า รวมไปถึงการเรียนรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ของจีนด้วย“ นางสาวรัชดา ฯ กล่าว
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