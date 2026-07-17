สน.ทองหล่อ เตรียมออกหมายเรียก “ไอซ์ รักชนก” คดีโพสต์หมิ่น “สุชาติ ชมกลิ่น”
สน.ทองหล่อ เตรียมออกหมายเรียก ไอซ์ รักชนก รับทราบข้อกล่าวหา 2 คดีโพสต์หมิ่น สุชาติ ชมกลิ่น หลังผ่านกำหนดแล้วยังไม่โพสต์ข้อโทษ
สน.ทองหล่อ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน คดีที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งความดำเนินคดี น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ได้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาและได้รับความเห็นชอบให้ออกหมายเรียกครั้งที่ 1 น.ส.รักชนก ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา รวม 2 คดี เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้ น.ส.รักชนก เข้าพบในคราวเดียวกันทั้ง 2 คดี โดยแจ้งข้อกล่าวหาฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน และเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (2) และ (5) รวมทั้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ได้มอบอำนาจให้นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัว เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินคดีอาญากับ น.ส.รักชนก จากกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาว่า “เป็นอันธพาลครองเมือง” และกล่าวหาว่า “ทุจริตเรียกรับสินบน”
รวมถึงกรณีที่ สส.ไอซ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “คนถ่อย แปลว่า คนชั่ว คนตํ่าช้า หรือคนสันดานหยาบคาย อาจใช้เรียกผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้อยกว่าด้วยกิริยาต่ำทรามข่มขู่คุกคาม และเรา ไม่ควรสนับสนุนให้คนเช่นนี้มีอำนาจ ในที่สาธารณะยังกร่างขนาดนี้ ในที่ลับจะขนาดไหน”
ทีมทนายความของ นายสุชาติ เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลอาญาตลิ่งชัน เพื่อขอให้ยกคดีอาญาหมายเลขดำที่ 527/2569 ขึ้นมาพิจารณาใหม่ ระหว่างนายสุชาติ โจทก์ กับ น.ส.รักชนก จำเลย โดยอ้างว่า น.ส.รักชนก ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการถอนฟ้อง ตามรายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า จำเลยจะต้องแชร์ข้อความขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของตน เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว
ทีมทนายของนายสุชาติจึงเห็นว่า การถอนฟ้องครั้งนั้นเป็นการถอนฟ้องโดยมีเงื่อนไข มิใช่การถอนฟ้องโดยเด็ดขาด ส่งผลให้โจทก์ยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลนำคดีดังกล่าวกลับมาพิจารณาใหม่ได้ภายในอายุความตามกฎหมาย
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