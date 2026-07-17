คุก 12 ปี อดีต CEO บริษัทก่อสร้างอิตาลี คดีสะพานโมรันดีถล่ม เซ่น 43 ศพ
ศาลพิพากษาจำคุก ปี อดีต CEO บริษัทก่อสร้างอิตาลี คดีสะพานโมรันดีถล่ม เซ่น 43 ศพ ชี้เป็นโศกนาฎกรรมที่รู้ล่วงหน้าและป้องกันได้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลได้พิพากษาจำคุก นายจีโอวานนี่ คาสเทลลุชชี่ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Autostrade per l’Italia (Aspi) ซึ่งเป็นหนึ่งผู้ดำเนินการทางด่วนรายใหญ่ที่สุดของอิตาลี เป็นระยะเวลา 12 ปี จากกรณีเหตุสะพานโมรันดี ในนครเจนัว ประเทศอิตาลีถล่ม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 43 ศพ
โดยคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาให้ผู้ต้องหา 32 คนมีความผิดจากโศกนาฎกรรมดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหนึ่งรายถูกตัดสินจำคุก 11 ปี ขณะที่ส่วนใหญ่ถูกจำคุกไม่ถึง 2 ปี และผู้ต้องหา 25 คนได้รับการยกฟ้อง
ทั้งนี้นายคาสเทลลุชชี่ รับโทษจำคุก 6 ปีอยู่แล้ว จากเหตุรถบัสทัวร์แสวงบุญดิ่งตกสะพานทางด่วนในปี 2556 ซึ่งคดีนั้นมีผู้เสียชีวิต 40 ศพ
สำหรับโศกนาฎกรรมสะพานโมรันดีถล่มนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้เคยออกมาเตือนหลายครั้งแล้วว่าโครงสร้างมีการสึกหรออย่างต่อเนื่อง แต่ทางบริษัทละเลยคำเตือนและไม่เคยซ่อมแซม ซึ่งศาลมองว่าโศกนาฎกรรมครั้งนี้สามารถ “รู้ล่วงหน้าและป้องกันได้”
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