การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 17:46 น.
เช็กเงื่อนไข “ไทยเที่ยวไทย พลัส” ผ่านแอป เป๋าตัง รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3 พัน

เงื่อนไขโครงการ “ไทยเที่ยวไทย พลัส” รัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาท แจกคูปองดิจิทัล พร้อมหนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กระทรวงฯ เดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชน ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียว และสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดยเตรียมผลักดันโครงการ ไทยเที่ยวไทย พลัส เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย

เงื่อนไขโครงการ “ไทยเที่ยวไทย พลัส”

  • รัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์
  • มอบคูปองดิจิทัลมูลค่า 500 บาท สำหรับค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือบริการด้านการท่องเที่ยว
  • โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

มาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทย

  • ผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 400 บาทต่อเที่ยว
  • ผู้ที่เดินทางไปเมืองรองจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 600 บาทต่อเที่ยว

มาตรการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ เพิ่มโอกาสการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ จะเร่งผลักดันมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นการเดินทาง สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ กระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 17:46 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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