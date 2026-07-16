เด็กสาว 16 ถูกยิงดับ ศพนอนในบ้านข้ามคืน เพื่อนสนิท 3 คนไม่แจ้งใคร จนแม่มาพบเอง
กาบบริอาน่า บอยสเต ถูกพบเสียชีวิตในบ้านที่รัฐมิสซูรี หลังถูกยิงขณะอยู่กับเพื่อน 3 คน ซึ่งไม่แจ้งเหตุจนแม่มาพบศพเองในวันถัดมา
โศกนาฏกรรมสะเทือนใจเกิดขึ้นในรัฐมิสซูรี สหรัฐฯ เมื่อ กาบบริอาน่า บอยสเต (Gabbriana Boyster) เด็กสาววัย 16 ปี ถูกยิงเสียชีวิตขณะอยู่บ้านกับกลุ่มเพื่อน แต่ร่างของเธอกลับไม่ถูกพบจนกระทั่งแม่เดินเข้าไปเจอด้วยตัวเองในวันถัดมา
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในเมือง Hillsboro รัฐมิสซูรี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามรายงานของสำนักข่าว KDSK ระบุว่า Boyster ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ แต่ร่างของเธอยังคงอยู่ในบ้านนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีใครแจ้งเหตุ จนกระทั่งบ่ายวันถัดมา Candy G’Sell ผู้เป็นแม่เดินเข้าไปในห้องและพบร่างลูกสาวนั่งอยู่กับพื้น เธอโทรแจ้ง 911 ทันที แต่เมื่อทีมแพทย์ฉุกเฉินไปถึง ลูกสาวของเธอเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่สำนักงานนายอำเภอเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี ระบุว่า Boyster ถูกยิงตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ และร่างของเธออยู่ในบ้านนานหลายชั่วโมงก่อนแม่จะมาพบ ตำรวจยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่นำไปสู่เหตุยิงหรือว่าอาวุธปืนเป็นของใคร
จากการสอบสวนพบว่ามีเยาวชนชาย 3 คนอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุ โดยหนึ่งในนั้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ใช้อาวุธปืนโดยผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธ และทิ้งศพ ส่วนอีก 2 คนถูกปล่อยตัวหลังถูกแจ้งข้อหาทิ้งศพเช่นกัน ทางการยังไม่เปิดเผยชื่อของผู้ต้องหาทั้ง 3 คน เนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์
G’Sell เปิดเผยว่าเยาวชนทั้ง 3 คนเป็นเพื่อนสนิทของลูกสาว เธอบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กใจดี บริสุทธิ์ และอ่อนโยน ทั้งยังรักเพื่อนมาก การที่เพื่อนกลุ่มนั้นทิ้งเธอไว้แบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าไม่มีแม่คนไหนอยากฝังลูกของตัวเอง
Gabby ตามที่คนใกล้ชิดเรียกขาน กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมปีที่ 5 ที่โรงเรียน Hillsboro High School และมีความฝันอยากเป็นนักรังสีเทคนิคด้านอัลตราซาวด์หลังเรียนจบ
ดร.จอน ไอแซคสัน ผู้อำนวยการเขตการศึกษา ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ทางโรงเรียนขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัว เพื่อน และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนดูแลนักเรียน บุคลากร และครอบครัวทุกคนที่กำลังเศร้าโศกในช่วงเวลานี้
Boyster ลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 3 คน ถูกบรรยายไว้ในประกาศไว้อาลัยว่าเป็นคนที่นำความอบอุ่นและเสียงหัวเราะมาสู่คนรอบข้าง แม้จะดูเงียบขรึมในตอนแรก แต่เมื่อเปิดใจแล้วจะเห็นบุคลิกที่สดใสและความสามารถในการพูดคุยที่โดดเด่นของเธอ
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