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คนญี่ปุ่นชื่นชม “เจ้าหญิงคาโกะ” ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 21:20 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 21:20 น.
คนญี่ปุ่นชื่นชม "เจ้าหญิงคาโกะ" ทรงนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ข้างสามัญชนทั่วไป

แต้มบุญสูงปรี๊ด สาวลูกครึ่งญี่ปุ่นกรี๊ด นั่งเครื่องบินไฟลต์เดียวกับเจ้าหญิงคาโกะ แถมได้นั่งแถวเดียวกัน

ทาตี้ โอตะ นักธุรกิจสาววัย 39 ปี และ อิกุนาริ โอตะ สถาปนิกวัย 66 ปี พ่อของเธอ กลายเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสใกล้ชิดราชวงศ์ญี่ปุ่นแบบไม่คาดฝัน ระหว่างเดินทางกลับจากไปเยี่ยมคุณยายวัย 93 ปี โดยสารเครื่องบินพาณิชย์ชั้นประหยัดจากเมืองกัมปีนัส รัฐเซาเปาลู มุ่งหน้าสู่เมืองกัมปูกรันจี ประเทศบราซิล แล้วพบว่าผู้โดยสารแถวเดียวกันคือ เจ้าหญิงคาโกะแห่งอากิชิโนะ

นักธุรกิจสาวเล่าด้วยความตื่นเต้นว่า เจ้าหญิงคาโกะงดงามมาก ผิวพรรณผุดผ่องราวกับตุ๊กตา ทันทีที่เดินมาถึงที่นั่ง เจ้าหญิงทรงเป็นกันเองอย่างยิ่ง ทรงสบตาและก้มศีรษะทักทายตามธรรมเนียมญี่ปุ่น สร้างความประทับใจให้แก่เธอซึ่งมีเชื้อสายญี่ปุ่นเช่นกัน

ตอนแรกครอบครัวแปลกใจมาก เนื่องจากระดับเจ้าหญิงสามารถเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวได้ แต่กลับทรงเลือกเดินทางแบบผู้โดยสารธรรมดา โดยมีผู้ติดตามชายไม่กี่คนคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ พ่อของเธอเล่าเสริมว่า ถ้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้นั่งใกล้หรือสัมผัสพระองค์แบบนี้เลย ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก

หลังจากเครื่องเหินฟ้าได้ไม่นาน เจ้าหญิงทรงพระบรรทมไปครู่หนึ่ง ท่ามกลางเสียงเด็กร้องไห้กระจองอแงบนเครื่อง ก่อนจะตื่นขึ้นมาเสวยของว่างที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนำมาบริการ ซึ่งเป็นขนมปังอบกรอบ เค้กชิ้นเล็ก และเยลลี่ โดยทรงรับมาเสวยอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางความเอ็นดูของผู้พบเห็น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 21:20 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 21:20 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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