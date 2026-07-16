ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้

คลังเปิดจอง พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% เริ่มต้นแค่ 100 บาทผ่าน 2 ช่องทาง เช็กเงื่อนไขที่นี่
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดถึงการเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ทางเลือกใหม่ในการออมที่เข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนทุกคน ประเดิมขายครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นี้ มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่น่าสนใจ ดังนี้
- รุ่นอายุ 3 ปี : ดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี
- รุ่นอายุ 10 ปี : ดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
แนวคิด ‘ออมพลัส’ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้ผู้ลงทุนมากกว่าการออมแบบเดิมใน 4 ด้าน คือ มีจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน, ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยจูงใจ, มีกลไกตลาดรองที่โปร่งใส และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งวอลเล็ต สบม., ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming
สำหรับการจำหน่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งวงเงินเท่ากันระหว่างช่องทางวอลเล็ต สบม. และผ่าน Bond Connect Platform ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือลงทุนทั้งสองช่องทางพร้อมกันก็ได้ตามความเหมาะสม
ช่องทางจองซื้อ พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส 2569
1. วอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นออมด้วยเงินจำนวนน้อย ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ใช้วิธีจัดสรรแบบ ‘มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน’ (First-Come, First-Served) จนกว่าวงเงินจะเต็ม
ผู้ที่สนใจควรดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้าให้เรียบร้อย รวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ต สบม. ให้พร้อมก่อนวันจำหน่าย โดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2. Bond Connect Platform
สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมโครงการกว่า 24 แห่ง รวมถึงแอปฯ Streaming โดยเริ่มขั้นต่ำที่ 1,000 บาท ใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First หรือทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทให้ทั่วถึงกัน หากไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนในวันที่ 6 สิงหาคม 2569
ส่วนพันธบัตรออมพลัสเป็นรูปแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จะไม่มีการออกเอกสารเป็นใบให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการลงทุนได้สะดวกผ่านแอปฯ Streaming และแอปฯ Wiset โดย ดร.เอกนิติ ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกระทรวงการคลังคือการทำให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องใกล้ตัว ลดข้อจำกัดเดิม และเชื่อมต่อประชาชนเข้าสู่ระบบลงทุนดิจิทัลที่โปร่งใส
ผู้ที่พลาดรอบแรก กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายครั้งถัดไปในวันที่ 4 กันยายน 2569 โดยจะประกาศรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินจำหน่ายให้ทราบอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
ข้อมูลจาก : prd
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