นักวิชาการ ชี้ ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดยาก ทำได้แค่ปรับตก ช่องโหว่กฎหมาย
นักวิชาการ ชี้ช่องโหว่กฎหมาย ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดได้ยาก ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายอาญา-แพ่งโดยตรง ทำได้แค่ปรับตก
ดร.อดิศร เนาวนนท์ นักวิชาการ แสดงความห่วงใยถึงปัญหาทุจริตสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยชี้ว่าปัญหาดังกล่าวฝังรากลึกและมีความน่ากังวลอย่างมาก
ดร.อดิศร ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งที่เอาผิดกับการทุจริตสอบโดยตรง มีเพียงกระบวนการจัดการภายในองค์กรคือการปรับตกเท่านั้น ส่งผลให้เมื่อตรวจพบการทุจริตในภายหลัง ผู้เข้าสอบที่สมยอมมักรอดพ้นจากการดำเนินคดี เว้นแต่จะมีหลักฐานการจ้างวานหรือเส้นทางการเงินที่ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติหาได้ยากมาก
มาตรการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก็ยังคลุมเครือว่าจะครอบคลุมถึงการสอบของหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ ส่วนการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ทุจริตจนเข้าไปทำงานแล้วก็ดำเนินการได้ยากในทางปฏิบัติ
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ ซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนระดับ 1,000-4,000 ล้านบาท ขบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง อาศัยช่องโหว่สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ โดยดึงผู้ที่ยอมเสียเงินเข้ามาเป็นลูกน้องและฐานเสียง ดร.อดิศรมองว่านี่คือการยึดครองประเทศอย่างเลือดเย็นและทำลายระบบราชการอย่างร้ายแรง
การสาวไปถึงตัวการใหญ่ฝ่ายการเมืองยังเป็นเรื่องที่ยาก เพราะผู้ที่ยอมจ่ายเงินย่อมไม่กล้าออกมาเป็นพยาน แม้นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะแสดงความจริงจังในการแก้ปัญหา แต่การดำเนินคดีให้ถึงต้นตอยังเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายที่แทบจะปิดตายทุกทาง
ที่มา: ข่าวสด
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