อย.เตือนภัย อาหารเสริมแบรนด์ดัง หลอกคนแก่ อ้างรักษาโรคทางตา ระวังสูญเสียการมองเห็น
อย.เตือนภัย อาหารเสริมแบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณเกินจริง ใช้รักษาโรคทางตา-ไม่ต้องผ่าตัด ใช้ AI ทำภาพหลอกคนแก่ ระวังบอดถาวร
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศเตือนภัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ดัง Vistorin (วิสโตริน) ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด อาทิ ต้อกระจก, ต้อหิน, ต้อเนื้อ
นอกจากนั้นยังใช้ AI สร้างภาพคนสวมชุดกาวน์คล้ายจักษุแพทย์ นำมาประกอบการโฆษณาเพื่อเรียกความน่าเชื่อถือจากผู้ที่เห็นโฆษณาทางออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้หลงเชื่อและซื้อสินค้าดังกล่าวมารับประทาน ทาง อย. เผยว่า หากรับประทานอาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณปลอมเช่นนี้เข้าไป อาจทำให้โรคตาที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรได้เลย
“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วิสโตริน” ขายทางออนไลน์ ระบุสรรพคุณ “…ต้อกระจก – ต้อหิน – ต้อเนื้อ…จักษุแพทย์แนะนำ! ฟื้นฟูดวงตาได้ชัด โดยไม่ต้องผ่าตัด…แค่วันละ 1 เม็ด…สูตรเฉพาะจากธรรมชาติ…Vistorin ทางออกในการกำจัดต้อเนื้อ ต้อลม ฟื้นฟูการมองเห็นอย่างปลอดภัย…” และพบเลขสารบบอาหาร 11-1-13958-5-0690
อย. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วิสโตริน” โฆษณาแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร โดยมีการสร้างภาพ AI บุคคลเพศชายใส่ชุดกาวน์ นำมาใช้โฆษณาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ขณะนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างเข้มข้น ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภค
อย. ขอให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางตา เพราะอาจทำให้โรคตาที่เป็นอยู่มีความรุนแรงขึ้น สูญเสียการมองเห็นได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพราะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line: @FDAThai หรือทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ”
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อ้างอิงจาก : oryor
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