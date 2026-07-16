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ยิงดับ CEO วัยรุ่น “ราชาน้ำมะนาว” วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 23:01 น.
ยิงดับ CEO วัยรุ่น "ราชาน้ำมะนาว" วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย
ขอบคุณภาพจาก : NEW YORK POST

ออบรี กรีน ราชาเลมอนเนด ผู้ก่อตั้งแบรนด์เลมอนเนดในเวอร์จิเนีย ถูกยิงขณะขับรถในย่านที่อยู่อาศัย ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยังไม่พบผู้ก่อเหตุ

วงการธุรกิจเยาวชนในสหรัฐฯ สะเทือน หลัง ออบรี กรีน (Aubrie Greene) เจ้าของฉายา “ราชาเลมอนเนด” และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Breezzy’s Lemonade ถูกยิงเสียชีวิตในวัยเพียง 17 ปี เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเรียนจบมัธยมปลาย

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตำรวจเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ได้รับแจ้งเหตุรถชนในสนามหญ้าบ้านหลังหนึ่งเมื่อเวลาใกล้ 17.00 น. เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเกรียนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน ตามรายงานของสำนักข่าว WTVR สื่อท้องถิ่นระบุว่าเกรียนถูกยิงก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนโรงเก็บของภายในบ้านหลังดังกล่าว และเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาจากอาการบาดเจ็บ ปัจจุบันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้

Ceydria McCray ผู้เป็นแม่ ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของลูกชายผ่านบัญชี Instagram ของบริษัทเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเธอเขียนไว้อาลัยว่าลูกชายกลายเป็นตำนานของเมืองในวัยเพียง 17 ปี พร้อมยืนยันว่ามรดกที่เขาสร้างไว้จะไม่มีวันถูกทำลายไป และแม้จะสูญเสียลูกชายไปแล้ว แต่ธุรกิจ Breezzy’s Lemonade จะยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะภารกิจของครอบครัวยังไม่จบ

Greene เริ่มต้นธุรกิจเลมอนเนดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ตอนอายุเพียง 11 ปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการอยากช่วยพี่ชายที่ขายอาหารในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งแต่ไม่มีเครื่องดื่มขายคู่กัน เขาเล่าไว้ในประวัติบริษัทว่าตั้งใจคั้นมะนาวด้วยมือทีละลูกเพื่อให้ได้น้ำมะนาวที่มีคุณภาพ และมองว่าความมุ่งมั่นทำงานหนักจะช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความยิ่งใหญ่ได้จริง

หลังเปิดตัวช่วงแรก Greene เริ่มขายน้ำมะนาว 3 รสชาติที่ตลาด Market on 25th ในย่าน East End ของเมืองริชมอนด์ ก่อนที่ความต้องการจะพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จนเขาขยายไลน์สินค้าเป็น 10 รสชาติ พร้อมแตกไลน์ไปยังชาสมุนไพร แก้วมัค หมวก และเสื้อยืด ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วยังทำให้เขาสร้างมาสคอตรูปหัวมะนาวและรถเทรลเลอร์สีแดงสำหรับขายสินค้าเคลื่อนที่ด้วย

Greene เรียนจบจากโรงเรียนมัธยม Huguenot High School สังกัดเขตการศึกษาริชมอนด์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทเคยโพสต์แสดงความยินดีกับเขาผ่าน Instagram ในวันสำเร็จการศึกษาด้วย

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวน โดยแม่ของ Greene ได้ออกมาร้องขอให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ติดต่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของลูกชายเธอ

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ที่มา : NEW YORK POST

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 23:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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