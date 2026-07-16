ยิงดับ CEO วัยรุ่น “ราชาน้ำมะนาว” วัย 17 ปี หลังเพิ่งจบ ม.ปลาย
ออบรี กรีน ราชาเลมอนเนด ผู้ก่อตั้งแบรนด์เลมอนเนดในเวอร์จิเนีย ถูกยิงขณะขับรถในย่านที่อยู่อาศัย ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยังไม่พบผู้ก่อเหตุ
วงการธุรกิจเยาวชนในสหรัฐฯ สะเทือน หลัง ออบรี กรีน (Aubrie Greene) เจ้าของฉายา “ราชาเลมอนเนด” และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Breezzy’s Lemonade ถูกยิงเสียชีวิตในวัยเพียง 17 ปี เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเรียนจบมัธยมปลาย
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตำรวจเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ได้รับแจ้งเหตุรถชนในสนามหญ้าบ้านหลังหนึ่งเมื่อเวลาใกล้ 17.00 น. เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเกรียนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน ตามรายงานของสำนักข่าว WTVR สื่อท้องถิ่นระบุว่าเกรียนถูกยิงก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนโรงเก็บของภายในบ้านหลังดังกล่าว และเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาจากอาการบาดเจ็บ ปัจจุบันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
Ceydria McCray ผู้เป็นแม่ ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของลูกชายผ่านบัญชี Instagram ของบริษัทเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเธอเขียนไว้อาลัยว่าลูกชายกลายเป็นตำนานของเมืองในวัยเพียง 17 ปี พร้อมยืนยันว่ามรดกที่เขาสร้างไว้จะไม่มีวันถูกทำลายไป และแม้จะสูญเสียลูกชายไปแล้ว แต่ธุรกิจ Breezzy’s Lemonade จะยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะภารกิจของครอบครัวยังไม่จบ
Greene เริ่มต้นธุรกิจเลมอนเนดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ตอนอายุเพียง 11 ปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการอยากช่วยพี่ชายที่ขายอาหารในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งแต่ไม่มีเครื่องดื่มขายคู่กัน เขาเล่าไว้ในประวัติบริษัทว่าตั้งใจคั้นมะนาวด้วยมือทีละลูกเพื่อให้ได้น้ำมะนาวที่มีคุณภาพ และมองว่าความมุ่งมั่นทำงานหนักจะช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความยิ่งใหญ่ได้จริง
หลังเปิดตัวช่วงแรก Greene เริ่มขายน้ำมะนาว 3 รสชาติที่ตลาด Market on 25th ในย่าน East End ของเมืองริชมอนด์ ก่อนที่ความต้องการจะพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จนเขาขยายไลน์สินค้าเป็น 10 รสชาติ พร้อมแตกไลน์ไปยังชาสมุนไพร แก้วมัค หมวก และเสื้อยืด ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วยังทำให้เขาสร้างมาสคอตรูปหัวมะนาวและรถเทรลเลอร์สีแดงสำหรับขายสินค้าเคลื่อนที่ด้วย
Greene เรียนจบจากโรงเรียนมัธยม Huguenot High School สังกัดเขตการศึกษาริชมอนด์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทเคยโพสต์แสดงความยินดีกับเขาผ่าน Instagram ในวันสำเร็จการศึกษาด้วย
ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวน โดยแม่ของ Greene ได้ออกมาร้องขอให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ติดต่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของลูกชายเธอ
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ที่มา : NEW YORK POST
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