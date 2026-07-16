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คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรงเลขไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรวจหวยงวดนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 16:22 น.

คอหวยเฮลั่น ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 กรกฎาคม 2569 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 71 ตรงกับกลับ เลขที่ตั้ง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลการออกรางวัล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 โดยรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่หมายเลข 71 สร้างความฮือฮาให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงโชคเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวไปตรงกับเลขกลับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ไฟไหม้ ณ โรงเบียร์เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้า

โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนลาดพร้าว ไฟไหม้เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักเสี่ยงโชคมาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา

รวมเลข ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ วันเกิดเหตุ

สำหรับอัปเดตล่าสุดสถานการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สำนักงานเขตจตุจักรอัปเดตข้อมูล ณ เวลา 10.00 น. วันนี้ ผู้เสียชีวิตรวม 33 ราย พิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทั้งหมดแล้ว เป็นผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดงที่มาเสียชีวิตเพิ่มภายหลังรวม 6 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมี 71 ราย แบ่งเป็นอาการรุนแรง 14 ราย ปานกลาง 13 ราย และอาการเล็กน้อย 44 รายซึ่งกลับบ้านหมดแล้ว รายล่าสุดที่เสียชีวิตเมื่อเย็นวานนี้คือ “ดิน” นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ที่เสียชีวิตหลังรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่ขาดอากาศหายใจจากการสูดก๊าซพิษ ตรวจพบคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกาย ซึ่งสูดในปริมาณมากจะเสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน 4 นาที

ความคืบหน้าคดี ตำรวจพบสัญญาณความประมาทหลายจุด ทั้งการลักลอบเพิ่มขนาดไฟและการล็อกประตูหนีไฟ โดย ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใด แต่เตรียมฐานความผิดไว้แล้ว ได้แก่ ประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงกำลังตรวจสอบเรื่องการเปิดกิจการเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต และอาจเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหากพบว่าละเลยการตรวจตรา

ปัญหาหลักตอนนี้คือ เจ้าของร้านตัวจริงบาดเจ็บสาหัส ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ต้องสอดท่อช่วยหายใจและยังไม่รู้สึกตัว ทำให้สอบปากคำไม่ได้ โดยพี่สาวซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทน หากอาการดีขึ้นจะแจ้งข้อกล่าวหาทันที นอกจากนี้ตำรวจยัง สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมด เพราะมีข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมว่าอาจมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง โดย ผู้เกี่ยวข้องกับร้านมีทั้งหมด 4 คน เป็นเจ้าของที่จดทะเบียน 2 คนและหุ้นส่วนอีก 2 คนซึ่งตำรวจทราบตัวหมดแล้ว

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 3 แสนบาท บาดเจ็บสูงสุด 8 หมื่นบาท

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 16:22 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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