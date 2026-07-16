ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท
ยินดีเศรษฐีใหม่ หวยงวดนี้ 16 กรกฎาคม 2569 ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จากแอปเป๋าตังทั้งหมด 31 ใบ รวมเป็นเงิน 186 ล้านบาท
จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับโชคถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้มีรายงานว่า ผู้โชคดีที่ซื้อลอตเตอรี่จาก แอปเป๋าตัง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวนทั้งหมด 13 คน รวมสลากทั้งหมด 31 ใบ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 186 ล้านบาท
สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 ก.ค. 69 รางวัลที่ 1 เลขที่ 639214 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 31 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 186 ล้านบาท
- ถูก 1 ใบ จำนวน 9 คน
- ถูก 2 ใบ จำนวน 1 คน
- ถูก 5 ใบ จำนวน 2 คน
- ถูก 10 ใบ จำนวน 1 คน
สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 ก.ค. 69
- เลขรางวัลสามตรง: 214 รางวัลละ 4,376 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: 124, 142, 241, 412, 421 รางวัลละ 863 บาท
- เลขรางวัลสองตรง: 71 รางวัลละ 525 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ: 214000002996 รางวัลละ 805,727.00 บาท
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
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อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
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