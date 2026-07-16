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จวกเละ! พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระลงถังขยะ กลิ่นเหม็นคลุ้งสนามบิน เจอซัดไร้จิตสำนึก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 20:00 น.
พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระใส่ถังขยะหน้าเกตสนามบิน

โซเชียลจวกยับ พ่อแม่อุ้มลูกอุจจาระลงถังขยะหน้าเกต จนกลิ่นเหม็นคลุ้ง ชาวเน็ตเมนต์แรง น่าละอาย-ไม่เกรงใจส่วนรวม ผู้บริหารสนามบินแจงมีห้องน้ำพร้อมให้บริการ 149 จุด

โลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอกรณีผู้โดยสารปล่อยให้เด็กขับถ่ายลงในถังขยะ บริเวณที่นั่งรอหน้าเกตของท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (KLIA2) ก่อนเที่ยวบินเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่ปีนัง ท่ามกลางสายตาของผู้คนจำนวนมากที่มารอขึ้นเครื่อง

เจ้าของโพสต์เล่าว่า พ่ออุ้มเด็กไว้เหนือถังขยะเพื่อให้ขับถ่าย แม้จะมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ใกล้เพียงนิดเดียว หลังจากเสร็จธุระ แม่ของเด็กก็เดินไปล้างมือที่ห้องน้ำบริเวณนั้น ซึ่งกลิ่นอุจจาระลอยเหม็นคละคลุ้งไปทั่วพื้นที่นั่งรอ

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิอย่างรุนแรง บางคนชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าละอาย หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมครอบครัวนี้ไม่ยอมใช้ห้องน้ำที่อยู่ใกล้ พร้อมเรียกร้องให้ผู้เดินทางรักษาความสะอาดและมีความเกรงใจเมื่อใช้พื้นที่ส่วนรวม

ขณะเดียวกันมีผู้ใช้งานอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเห็นเหตุการณ์คล้ายกันที่สนามบินแห่งนี้ แต่ตอนนั้นไม่มีเวลาถ่ายคลิป จึงทำได้เพียงตะโกนบอกไปว่า “ขอโทษนะคะ ไปเข้าห้องน้ำเถอะ!” พร้อมวิจารณ์เจ้าของโพสต์ว่าควรเดินเข้าไปตักเตือนครอบครัวนั้นตรง ๆ แทนที่จะเอาแต่ถ่ายคลิปมาลงประจาน

ล่าสุด บริษัท มาเลเซีย แอร์พอร์ตส์ โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮัด (MAHB) ผู้บริหารจัดการสนามบิน ออกมาชี้แจงว่า ท่าอากาศยาน KLIA2 มีห้องน้ำให้บริการ 149 จุดกระจายอยู่ทั่วอาคารผู้โดยสาร รวมถึงในพื้นที่สาธารณะและบริเวณหน้าเกต ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กเตรียมไว้ให้พร้อม

ทาง MAHB สนับสนุนให้ผู้เดินทางใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อย่างเต็มที่ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินได้ตลอดเวลา พร้อมฝากเตือนให้ประชาชนคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและสภาพจิตใจของเด็กในคลิปด้วย

ข้อมูลจาก : mustsharenews และ asiaone

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 20:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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