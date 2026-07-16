ถึงกับจ๋อย! สองโจ๋ขาสั้น ขี่มอไซค์ปาดเก๋งแจกกล้วยใส่ เจอตามบี้อ้างนึกว่าพี่ชาย
ถึงกับจ๋อย! สองโจ๋ขาสั้น ขี่มอไซค์ปาดเก๋งแจกกล้วย-ทำหน้าเย้ยใส่ เจอคนขับตามบี้ อ้างเข้าใจผิดนึกว่าพี่ชาย
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง ขณะกำลังกลับรถบนถนนแห่งหนึ่ง จู่ ๆ นักเรียนชายสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจากอีกทาง ขี่ผ่านหน้ารถยนต์พร้อมชูนิ้วกลางและทำหน้าเยาะเย้ยใส่ก่อนขี่จากไป
คนขับรถจึงขับตามไปเพราะอยากจะรู้ว่าทำแบบนี้ทำไม แต่นักเรียนทั้งสองกลับเร่งเครื่องหนี ก่อนหักหัวรถขี่ย้อนศรกลับมาทางเดิม ภรรยาของคนขับรถพยายามห้าม แต่คนขับยังคงขับตามต่อ
สุดท้ายคนขับรถกลับรถขับตามทางเดิม และตามทันนักเรียนทั้งสองที่จอดรถอยู่ข้างฟุตบาท คนขับลงจากรถเดินไปถามตรง ๆ ว่าชูนิ้วกลางทำไม นักเรียนอ้างว่าคิดว่าเป็นพี่ชายของตน ก่อนเหตุการณ์จะจบลงโดยไม่มีเหตุบานปลาย
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตได้เขาไปแสดงความคิดเห็น ระบุว่า “เก๋าไง นึกว่าเขาจะไม่เอา พอเจอของจริง กลัวววไง ยืนขาสั่นกันอยู่แน่ๆ” , “แต่มันน่าโดนจริงๆนะ ไปชูนิ้วด่าเฉยเลย” , “ถ้าเมียเขาไม่มาด้วยนะ ผมว่าเรื่องนี้ยาว แล้วก็จะบอกว่าลูกฉันเป็นคนดี”
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