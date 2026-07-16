เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ
เจมมี่เจมส์ เล่าที่มาการดื่มหนักหลังเอ็นขาดและขาพลิก จนร่างกายส่งสัญญาณเตือน ก่อนตัดสินใจปรับสมดุลชีวิตต้นปี 2569
เจมมี่เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ เปิดใจถึงช่วงเวลาที่ดื่มหนักต่อเนื่องจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือน ก่อนตัดสินใจกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง
เจ้าตัวเล่าว่า จุดเริ่มต้นของวงจรการดื่มมาจากช่วงที่เอ็นขาด ต้องใส่เฝือกอย่างน้อย 6 เดือนและออกกำลังกายไม่ได้เลย พอเริ่มกลับมาวิ่งโดยไม่ได้เล่นเวทควบคู่ ก็เกิดอาการขาพลิกซ้ำอีกครั้ง จนแขนขาใช้งานไม่สะดวก ความเครียดสะสมจากอาการบาดเจ็บทำให้เขาหันไปพึ่งการดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นวงจรที่หยุดยาก
ก่อนหน้านี้ในคลิปจากบัญชี TikTok ส่วนตัว @jmjjumgud เจมมี่เจมส์เคยแคปข้อความประกอบคลิปดื่มเครื่องดื่มสีเหลืองอำพันในร้านอาหารว่า ใครจะไปดื่มเบียร์ตั้งแต่ช่วงกลางวัน ก่อนตอบตัวเองว่าเขาคือคนนั้น พร้อมระบุว่าเป็นแก้วที่ 2 สะท้อนพฤติกรรมการดื่มที่เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันของเขาในตอนนั้น
ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา เจมมี่เจมส์ดื่มทุกวันไม่มีวันไหนหยุดเลย เขายังเล่าด้วยว่าช่วงที่ดื่มหนักเคยมีอาการกรดไหลย้อนและหน้าบวม ซึ่งเขาเรียกเองว่า “หน้าบวมเบียร์” และเมื่อสังเกตตัวเองระหว่างดื่ม เขาพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจแย่ลงชัดเจน เขายอมรับว่ารู้ตัวมานานแล้วว่าต้องลดการดื่มลง ทั้งเรื่องสุขภาพและรูปร่างที่เปลี่ยนไป
เจ้าตัวยังเล่าถึงฉากในซีรีส์ “สาธุ” ที่ถือแก้วเครื่องดื่มไปมาตลอดเรื่อง โดยยืนยันว่าในแก้วนั้นไม่ใช่ชาอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง พร้อมพูดถึงพฤติกรรมการดื่มของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา
ก่อนหน้านี้เจมมี่เจมส์เคยเปิดเผยว่าตรวจพบซีสต์ในสมองจากการตรวจ MRI ระหว่างไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดไมเกรน ซึ่งแพทย์คาดว่าน่าจะเป็นซีสต์ที่มีมาแต่กำเนิดและไม่เป็นอันตราย เพียงต้องติดตามขนาดตามระยะเวลาที่แพทย์นัด ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่ม
ล่าสุดเจมมี่เจมส์เผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นมา เขาเริ่มปรับชีวิตให้สมดุลขึ้น ยังดื่มได้อยู่แต่ควบคุมปริมาณ พร้อมยอมรับว่าการหันมาดูแลสุขภาพช่วงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการตามกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรง ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้กลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น
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