หวยลาว

ตรวจหวยลาว 16 ก.ค. 69 เลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง เลขเด็ดตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว 16 ก.ค. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 16/7/69 กรกฎาคม 2569 รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยออกวันพฤหัสบดีและตำราเลขเด็ดสัตว์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 ประชาชนและนักเสี่ยงโชคสามารถรอติดตามการออกรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

คอหวยลาวสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ได้โดยตรง หากไม่สะดวกรับชมแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบรายงานสรุปผลรางวัลทุกตัวเลขได้ทันทีหลังกระบวนการออกรางวัลเสร็จสิ้น

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 9/7/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 16 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 256395
  • เลข 5 ตัว : 56395
  • เลข 4 ตัว : 6395
  • เลข 3 ตัว : 395
  • เลข 2 ตัว : 95

วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

ก่อนถึงเวลาประกาศผลมีการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขน่าสนใจจากตำราเลขสัตว์เพื่อเป็นตัวเลือกในการลุ้นรางวัล แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ใหญ่ที่มาแรง และ กลุ่มสัตว์เล็กที่น่าจับตาในงวดนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (9) และ เสือ (3)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : หนู (1) และ นก (6)

สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อให้นักเสี่ยงโชคนำไปวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของตัวเลข มีรายละเอียดดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 20:28 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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