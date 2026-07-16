บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กลุ่มไหนเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ เช็กก่อนประกาศผล 17 ก.ค. 69

กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลตรวจคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 กรกฎาคมนี้ เช็ก 10 เกณฑ์เสี่ยงหลุดสิทธิและช่องทางอุทธรณ์
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่เพิ่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิรอบใหม่ กำลังลุ้นผลตรวจคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังจะประกาศในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ และธนาคารที่รับลงทะเบียน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีมติแยกวันเริ่มใช้สิทธิออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้ถือบัตรรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ส่วนผู้ได้รับสิทธิรายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ความต่างนี้สำคัญ เพราะหมายความว่าแม้ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้เริ่มใช้สิทธิพร้อมกันทุกคน
รอบนี้กระทรวงการคลังเปลี่ยนวิธีตรวจสอบเป็นรายบุคคล จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยครัวเรือน และเพิ่มเงื่อนไขใหม่หลายข้อที่ผู้ถือบัตรรายเดิมควรตรวจสอบตัวเองก่อนผลประกาศ
กลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ หากข้อมูลตรงตามเงื่อนไขต้องห้าม
- นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มใหม่ที่ถูกกำหนดให้ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิในรอบนี้ ต่างจากการลงทะเบียนปี 2565
- หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท ตามฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แม้บริษัทเลิกดำเนินกิจการแล้วแต่ชื่อยังค้างในระบบ ก็อาจกระทบสิทธิ
- ผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนถือครองตราสารหนี้ โดยไม่มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำ
- ผู้ทำประกันชีวิตแบบสามัญที่จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
- ผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี ตรวจเป็นรายบุคคล ไม่ใช้ฐานครัวเรือนเหมือนรอบก่อน
- ผู้มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมเกิน 100,000 บาท รวมทุกประเภทและทุกธนาคาร รวมถึงบัญชีร่วมที่จะถูกหารเฉลี่ยตามจำนวนเจ้าของบัญชี และบัญชีที่เปิดเพื่อผู้เยาว์แต่มีชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของ
- ผู้มีวงเงินสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาท ตามฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- ผู้มีบัตรเครดิต ส่วนบัตรกดเงินสดและบัตรเกษตรสุขใจของ ธ.ก.ส. ไม่นับเป็นบัตรเครดิต
- ผู้มีรถยนต์ทั่วไปหรืออสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ เช่น ห้องชุดรวมเกิน 35 ตารางเมตร บ้านและที่ดินเกิน 25 ตารางวา หรือเกษตรกรมีที่ดินเกิน 10 ไร่
- บุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี เกณฑ์นี้ยังคงอยู่ในรอบนี้
กลุ่มที่รัฐผ่อนปรนในนาทีสุดท้าย
มติ ครม. ล่าสุดตัดเกณฑ์ “บิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี” ออกจากรายชื่อผู้ไม่เข้าข่าย เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของพ่อแม่ผู้สูงอายุ ส่วนเกณฑ์เรื่องบุตรและคู่สมรสยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ถูกยกเลิกไปด้วย
นอกจากนี้ยังปรับเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อให้ไม่นับรวมสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นสินเชื่อผูกกับรอบฤดูกาลเพาะปลูกและการเยียวยาภัยธรรมชาติ ไม่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงเหมือนสินเชื่อทั่วไป
หากไม่ผ่านเกณฑ์ ทำอะไรได้บ้าง
ผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผล ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร คือ กรุงไทย ธ.ก.ส. ออมสิน อาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้ถือบัตรรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำ สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันที ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่หรือกรณีมอบอำนาจต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน ก่อนเริ่มใช้สิทธิ
สำหรับผู้อ่านที่ถือบัตรอยู่ในปัจจุบัน แนะนำให้ตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน หนี้สิน และบัตรเครดิตของตัวเองล่วงหน้า เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนผลประกาศจริงในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้
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