การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กลุ่มไหนเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ เช็กก่อนประกาศผล 17 ก.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 15:30 น.

กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลตรวจคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 กรกฎาคมนี้ เช็ก 10 เกณฑ์เสี่ยงหลุดสิทธิและช่องทางอุทธรณ์

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่เพิ่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิรอบใหม่ กำลังลุ้นผลตรวจคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังจะประกาศในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ และธนาคารที่รับลงทะเบียน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีมติแยกวันเริ่มใช้สิทธิออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้ถือบัตรรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ส่วนผู้ได้รับสิทธิรายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ความต่างนี้สำคัญ เพราะหมายความว่าแม้ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้เริ่มใช้สิทธิพร้อมกันทุกคน

รอบนี้กระทรวงการคลังเปลี่ยนวิธีตรวจสอบเป็นรายบุคคล จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยครัวเรือน และเพิ่มเงื่อนไขใหม่หลายข้อที่ผู้ถือบัตรรายเดิมควรตรวจสอบตัวเองก่อนผลประกาศ

กลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ หากข้อมูลตรงตามเงื่อนไขต้องห้าม

  • นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มใหม่ที่ถูกกำหนดให้ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิในรอบนี้ ต่างจากการลงทะเบียนปี 2565
  • หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท ตามฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แม้บริษัทเลิกดำเนินกิจการแล้วแต่ชื่อยังค้างในระบบ ก็อาจกระทบสิทธิ
  • ผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนถือครองตราสารหนี้ โดยไม่มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำ
  • ผู้ทำประกันชีวิตแบบสามัญที่จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี ตรวจเป็นรายบุคคล ไม่ใช้ฐานครัวเรือนเหมือนรอบก่อน
  • ผู้มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมเกิน 100,000 บาท รวมทุกประเภทและทุกธนาคาร รวมถึงบัญชีร่วมที่จะถูกหารเฉลี่ยตามจำนวนเจ้าของบัญชี และบัญชีที่เปิดเพื่อผู้เยาว์แต่มีชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของ
  • ผู้มีวงเงินสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาท ตามฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
  • ผู้มีบัตรเครดิต ส่วนบัตรกดเงินสดและบัตรเกษตรสุขใจของ ธ.ก.ส. ไม่นับเป็นบัตรเครดิต
  • ผู้มีรถยนต์ทั่วไปหรืออสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ เช่น ห้องชุดรวมเกิน 35 ตารางเมตร บ้านและที่ดินเกิน 25 ตารางวา หรือเกษตรกรมีที่ดินเกิน 10 ไร่
  • บุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี เกณฑ์นี้ยังคงอยู่ในรอบนี้

กลุ่มที่รัฐผ่อนปรนในนาทีสุดท้าย

มติ ครม. ล่าสุดตัดเกณฑ์ “บิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ถูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี” ออกจากรายชื่อผู้ไม่เข้าข่าย เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของพ่อแม่ผู้สูงอายุ ส่วนเกณฑ์เรื่องบุตรและคู่สมรสยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ถูกยกเลิกไปด้วย

นอกจากนี้ยังปรับเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อให้ไม่นับรวมสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นสินเชื่อผูกกับรอบฤดูกาลเพาะปลูกและการเยียวยาภัยธรรมชาติ ไม่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงเหมือนสินเชื่อทั่วไป

หากไม่ผ่านเกณฑ์ ทำอะไรได้บ้าง

ผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผล ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร คือ กรุงไทย ธ.ก.ส. ออมสิน อาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้ถือบัตรรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำ สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันที ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่หรือกรณีมอบอำนาจต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน ก่อนเริ่มใช้สิทธิ

สำหรับผู้อ่านที่ถือบัตรอยู่ในปัจจุบัน แนะนำให้ตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน หนี้สิน และบัตรเครดิตของตัวเองล่วงหน้า เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนผลประกาศจริงในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้

อ่านข่าวเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง ข่าว

กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง

18 วินาที ที่แล้ว
คลังเปิดตัวพันธบัตรออมพลัส ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% เศรษฐกิจ

ช่องทางซื้อ พันธบัตรออมพลัส 2569 ดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท เริ่มขาย 31 ก.ค.นี้

11 นาที ที่แล้ว
นักวิชาการ ชี้ช่องโหว่เอาผิด ทุจริตสอบท้องถิ่น ทำได้ยาก ทำได้แค่ปรับตกเท่านั้น ข่าว

นักวิชาการ ชี้ ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดยาก ทำได้แค่ปรับตก ช่องโหว่กฎหมาย

21 นาที ที่แล้ว
ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ 186 ล้านบาท ตรวจหวย

ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรงเลขไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรวจหวยงวดนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถึงกับจ๋อย! สองโจ๋ขาสั้น ขี่มอไซค์ปาดเก๋งแจกกล้วยใส่ เจอตามบี้อ้างนึกว่าพี่ชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ บันเทิง

เจมมี่เจมส์ ดื่มเหล้า-เบียร์ทุกวัน 3 เดือน จนหน้าบวม กรดไหลย้อน ก่อนกลับมาดูแลสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงานได้แค่ 2 เดือน บันเทิง

รู้แล้ว! กำหนดคลอด ฟารีดา ปลายปีนี้ นายห้างประจักษ์ชัย แจงคิวงาน 2 เดือนสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กรกฎาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กลุ่มไหนเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ เช็กก่อนประกาศผล 17 ก.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย เศรษฐกิจ

ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

4 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 2569 กระทบผู้ใช้แอปฯ เช็กวันเวลาที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กประกาศผลรางวัลทุกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 4 ทศวรรษ ทรงประเดิมภารกิจช่วยเด็กคลองเตย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 40 ปี ทรงทอดพระเนตรเด็กคลองเตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท บันเทิง

โมเมนต์ดีต่อใจ เพลง ชนม์ทิดา-เป๊ก เศรณี โผล่ร่วมเฟรมคู่กันอีกครั้งในวันเกิดคนสนิท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด มท. สั่งฟัน 3621 ข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ ข่าว

เพิกถอนบรรจุ ขรก. โกงสอบท้องถิ่น ล็อตแรก​ 3621 คน ยันไม่เปิดชื่อ จ่อจัดอันดับใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก ข่าว

โซเชียลแห่ชม! คนขับรถเมล์ ให้หนุ่มไม่มีเงินขึ้นรถฟรี แถมแจกขนม ควักเงินให้อีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบน ชลาทิศ ถูกหนุ่มใหญ่แซะ “ไม่ดัง” กลางร้านอาหาร โพสต์ฟาดหลังเห็นช็อตเด็ดตอนเช็กบิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว The Odyssey (2026) ฉบับ โนแลน สนุกคุ้มค่าตั๋วแค่ไหน บันเทิง

รีวิว The Odyssey (2026) ฉบับ โนแลน สนุกคุ้มค่าตั๋วแค่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้องกองปราบคดีกลุ่มคู่กรณีใช้เก้าอี้สแตนเลสฟาดลูกชาย ข่าว

ชายเคาะประตูห้องน้ำถูกเก้าอี้ฟาด เลือดคั่งสมองดับ 10 เดือนคดีไม่คืบ แม่อ้างถูกหลอกเซ็นยอมความ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์หวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออก-วิธีตรวจผล ตรวจหวย

ตรวจผลหวย N3 งวด 16 ก.ค. 69 เช็กเวลาออกรางวัลและวิธีตรวจผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อความ เจ้าของโรงเบียร์ เขียนชี้แจงสั้น ๆ “เข้าไปช่วยลูกค้า” ก่อนถูกไฟคลอกสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว สารภาพทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว ข่าว

รวบเฒ่าวัย 65 บุกหอพักลัก กกน. สาว รับทำหลายครั้ง อ้างชอบเป็นการส่วนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก ข่าว

ผลชันสูตรเผย ผู้เสียชีวิตไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่ไฟคลอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กรกฎาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 16 ก.ค. 2569 15:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง

กทม. สั่งปิด 3 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ปูพรมตรวจเข้มทั้ง 50 เขตทั่วกรุง

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
นักวิชาการ ชี้ช่องโหว่เอาผิด ทุจริตสอบท้องถิ่น ทำได้ยาก ทำได้แค่ปรับตกเท่านั้น

นักวิชาการ ชี้ ทุจริตสอบท้องถิ่น เอาผิดยาก ทำได้แค่ปรับตก ช่องโหว่กฎหมาย

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ 186 ล้านบาท

ยินดีเศรษฐีใหม่ แอปเป๋าตัง รางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ค. 69 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้านบาท

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569

คอหวยขนลุก เลขท้าย 2 ตัว ออกตรงเลขไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตรวจหวยงวดนี้

เผยแพร่: 16 กรกฎาคม 2569
Back to top button