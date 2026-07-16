เจ้าหญิงแอนน์ แห่งอังกฤษ เสด็จเยือนไทย รอบเกือบ 40 ปี ทรงทอดพระเนตรเด็กคลองเตย
เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร เริ่มต้นการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ทศวรรษ ทรงเลือกประเดิมหมายกำหนดการแรกด้วยการร่วมกิจกรรมฟุตบอลกับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย
พระราชกุมารีพระชนมายุ 75 พรรษา พร้อมด้วยเซอร์ทิม ลอเรนซ์ พระสวามี เสด็จเยี่ยมชมห้องเรียนและทักทายเด็กนักเรียนในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมฟุตบอลจัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และมูลนิธิสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล โดยมีเอมิล เฮสกี อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมลงสนามเล่นฟุตบอลกับเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด
การเสด็จประเดิมภารกิจแรก ณ สถานที่แห่งนี้มีความหมายลึกซึ้ง เนื่องจากเจ้าหญิงแอนน์ทรงดำรงตำแหน่งผู้อุปถัมภ์และประธานองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหราชอาณาจักรมานานกว่า 50 ปี งานช่วยเหลือเด็กในชุมชนคลองเตยขององค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของความผูกพันนี้
การเสด็จเยือนไทยปี 2569 นับเป็นครั้งที่ 4 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2530 ย้อนกลับไปครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2515 พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยขณะยังทรงพระเยาว์ โดยตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งประวัติศาสตร์ จากนั้นเสด็จเยือนพระองค์เดียวอีกครั้งในปี 2522
กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเสด็จเยือนเอเชียเป็นเวลา 5 วัน ในฐานะผู้แทนพระองค์คิงชาลส์ ก่อนหน้านี้ทรงเสด็จเยือนประเทศเกาหลีใต้ 3 วัน เพื่อร่วมรำลึกครบรอบ 75 ปีสมรภูมิแม่น้ำอิมจิน ซึ่งเป็นศึกที่กองทัพอังกฤษสูญเสียกำลังพลมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทรงวางพวงมาลา ณ สุสานอนุสรณ์สหประชาชาติในปูซาน และเข้าพบประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ที่กรุงโซล
สำหรับกำหนดการในประเทศไทยตลอด 2 วัน เจ้าหญิงแอนน์มีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพบปะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้จะทรงร่วมพูดคุยกับผู้หญิงไทยในแวดวงวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมงานแสดงความมั่นคงด้านสาธารณสุขในภูมิภาค และสิ้นสุดการเยือนในวันศุกร์ด้วยการร่วมงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย
มาร์ก กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่ยืนยาวระหว่างสองประเทศ รวมถึงบทบาทของพระราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อังกฤษและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี 2398 นับเป็นมิตรภาพที่ยาวนานถึง 171 ปี
เจ้าหญิงแอนน์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาแล้วมากกว่า 20,000 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2511 และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์องค์กรต่าง ๆ หลายร้อยแห่ง ในยุคที่ราชวงศ์อังกฤษมีสมาชิกปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยลง พระองค์ทรงกลายเป็นผู้แทนพระองค์ในต่างประเทศที่พึ่งพาได้มากที่สุด ชื่อเสียงนี้มาจากความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานในพื้นที่จริงมากกว่าการตกเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
การเสด็จเยือนชุมชนคลองเตยเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีของพระองค์ในวัย 75 พรรษา คือสิ่งยืนยันความทุ่มเทนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด
ภาพจาก: UK in Thailand
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